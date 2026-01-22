Francesco Molinari lidera el Dubai Desert Classic y Rory McIlroy sufre

DP World Tour. Francesco Molinari recupera su mejor versión de juego en la primera ronda en Dubái. (Foto especial)

El italiano Francesco Molinari se situó en solitario en lo más alto de la clasificación, luego de la primera ronda en el Dubai Desert Classic, que dejó mal sabor de boca al norirlandés Rory McIlroy (número dos del mundo) y al chileno Joaquín Niemnan, quienes firmaron rondas sobre par de campo.

El viento que sopló en el Emirates Golf Club de Dubái exigió precisión, paciencia y un gran control del juego corto a todos los competidores en este torneo del DP World Tour.

En esas condiciones Molinari se impuso con una vuelta sensacional de 65 golpes (-7), el campeón del Abierto Británico ene 2018 pareció reencontrarse con su mejor versión, aquella que le llevó a dominar el golf mundial hace ya casi una década.

En su tarjeta, el jugador de 43 años apuntó ocho birdies y un solo bogey, reflejó un dominio absoluto del Emirates Golf Club, donde encadenó tres birdies consecutivos para abrir una ventaja de dos golpes sobre sus perseguidores.

Detrás, se colocó el sueco Mikael Lindberg con 67 (-5), quien tuvo la satisfacción de liderar entre los hoyos 2 y 4, donde firmó birdie, eagle y birdie. Aunque un bogey en el 16 frenó su impulso, cerró con birdie en el 18 para mantenerse muy cerca del italiano.

En tercera posición, con -4, terminó el suizo Joel Girrbach, quien comparte lugar con el sudafricano JC Ritchie.

Un numeroso grupo de jugadores comparten el quinto sitio con -3 golpes: El japonés Yuto Katsuragawa, el chino Wenyi Ding, el italiano Andrea Pavan, el alemán Nicolai von Dellingshausen y los estadounidenses Patrick Reed y Johannes Veerman y el español Manuel Elvira, todos con vueltas de 69 golpes que les mantienen plenamente en la pelea.

¿Qué le pasó a Rory McIlroy?

Dubai Desert Classic. Rory McIlroy observa como la pelota no se fue por la ruta indicada. (@GolfCentral)

Rory McIlroy, principal favorito a la victoria final, inició con sensaciones nada halagadoras tras firmar vuelta de 73 golpes (+1) marcada por la irregularidad. El norirlandés comenzó con una primera mitad muy sólida, sin errores y controlando bien el ritmo del recorrido. Sus primeros nueve hoyos los completó con -2, mostraron un juego estable, aunque sin grandes opciones de birdie.

La segunda vuelta fue otra historia. Tras un birdie en el hoyo 11, después perdió precisión y dejó escapar varias oportunidades. El golpe definitivo llegó en el hoyo 18, donde un 7 arruinó su tarjeta y lo envió al +1 total.

Pese al tropiezo final, McIlroy sigue plenamente dentro del torneo, aunque necesitará una segunda ronda más limpia para recuperar terreno y acercarse a los punteros.

Joaquín Niemann también sufre

Si McIlroy la pasó difícil, el jugador LIV Joaquín Niemann también tuvo ronda complicada cometió tres bogeys por un birdie que le dieron como resultado un +2 golpes, que lo sitúan por debajo de la media tabla en la clasificación y sino se aplica el viernes podría no librar el corte.

El chileno, capitán del equipo Torque GC en LIV Golf, recibió una invitación para jugar este torneo del DP World Tour. De librar el corte y recuperarse podría rescatar algunos puntos de ranking mundial.