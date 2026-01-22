Tata Steel Chess 2026 (1)

. .

Este evento, también conocido como el “Wimbledon del ajedrez”, celebra su 88ª edición del 16 de enero al 1 de febrero en Wijk aan Zee, Países Bajos. Este prestigioso evento, organizado desde 1938 (inicialmente como torneo de la empresa Hoogovens), reúne una vez más a los mejores Grandes Maestros del mundo en un formato clásico de round-robin.

La sección Masters, la más importante, cuenta con 14 jugadores y presenta el campo más joven de la historia del torneo, con una edad promedio de apenas 23 años. El campeón defensor es el indio R Praggnanandhaa, quien conquistó el título en 2025 en desempate contra el entonces flamante campeón mundial Gukesh. Entre los participantes destacan figuras de élite como Vincent Keymer (2776 Elo, cabeza de serie), Arjun Erigaisi (2775) Anish Giri (2760), local y múltiple participante, D Gukesh (campeón mundial) y Thai Dai Van Nguyen, ganador de la edición anterior entre otros jugadores de élite, entre ellos Abdusattorov, Sindarov, Niemann y Fedoseev.

PROTESTAS AMBIENTALES

El torneo arrancó el 17 de enero con cierta controversia: un retraso por protestas ambientales fuera del venue (De Moriaan), reflejando las tensiones entre la patrocinadora Tata Steel y grupos ecologistas. A pesar de ello, la primera ronda ofreció ajedrez vibrante, con victorias de jugadores como Keymer, Erigaisi y Niemann, y varios errores tempranos en partidas de alto voltaje.

Con tiempo de control clásico (120 minutos + 30 segundos de incremento), el Tata Steel sigue siendo una plataforma clave para medir fuerzas antes de los grandes ciclos mundiales. Su mezcla de estrellas establecidas, jóvenes prodigios y combatividad lo mantiene como uno de los eventos más esperados y entretenidos del calendario ajedrecístico.

Observemos al campeón mundial en acción, en una partida de la segunda ronda.

GUKESH (2754) - VAN FOREEST (2703)

(INDIA DE REY)

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.h4 (Así son los tiempos que corren: jugar h4 a la primera oportunidad. Impensable para los grandes clásicos como Tarrasch o Capablanca. No obstante, el motor lo aprueba con entusiasmo. De inmediato queda claro que ambos contendientes venían preparados para esta eventualidad)

3….Ag7 4.Cc3 d6 5.e4 c5 6.dxc5 Da5 7.Ad2 Dxc5 8.Ae2 h5 9.Cf3 Ag4 10.0–0 0–0 11.Tc1 Axf3 12.Axf3 (Asombroso, pero 12.gxf3 es casi equivalente)

12….Cc6 13.Cd5 [Y ahora es preferible la complicada línea 13.b3 a6 14.g3 e6 15.Rg2 Cd7 16.Ae2 Tac8 17.f4 Tfe8]

13...Dd4 14.Ag5 (14.Ac3 es mejor, aunque adormece la posición después del cambio de damas)

14….Dxb2 15.Tb1 Dxa2 16.Txb7 Da6 17.Db1 Cxd5

18.cxd5!? [18.exd5! Cd4 19.c5 proporciona una fácil igualdad aunque la del texto también es suficiente]

18...Cd4 19.Axe7 Tfe8!? (Tampoco desequilibra las acciones 19….Tcf8 20.Ag5 Tc3 21.Ad1)

20.Ag5 Da3 21.Ae3 a5 22.Tc1 Tec8 23.Txc8+ Txc8 (Unos fuegos artificiales iluminan el final del juego)

24.Txf7! Rxf7 25.Db7+ Rg8 26.Dxc8+ Rh7 27.Axh5 Da1+ 28.Rh2 gxh5 29.Axd4 Dxd4 30.Df5+ Rg8 31.De6+ Rh7 32.Df5+ Rg8 33.De6+ Rh7

½–½