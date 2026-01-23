Cadillac F1 llega a Barcelona para las prácticas de su auto

Fenomenal. Este es el Hospitality que Cadillac instaló en Barcelona. (@CadillaccargF1)

El equipo estadounidense de Cadillac F1 ya instaló su hospitality en el Circuito de Cataluña-Barcelona, en donde se realizará la primera etapa de pruebas del 26 al 30 de este mes, y sorprendió con su innovadora propuesta.

A diferencia del resto de las escuderías, Cadillac estructuró su sala de estancia para los pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas en forma de semicírculo en el techo, dos remolques y dentro se observa que la estructura es de dos pisos en donde se ubican varias mesas, áreas de comida y refrigeradores.

Hay otro espacio designado para los mecánicos e ingenieros en forma de un edificio brillante con el logo de la marca y los característicos recuadros de su logo.

La entrada a los garajes se distingue del resto. En cada uno de los lados aparece el número que ocupa cada conductor y parte de su rostro en sobras negras sobre una base blanca.

En España, cada piloto dispondrá de 3 días libres para rodar en la pista y realizar los cambios necesarios en el bólido, y en el caso de los norteamericanos es fundamental que prueben la fiabilidad del motor Ferrari.

‘Checo’ Pérez y Bottas regresan a la parrilla tras un año sin actividad como titulares en la alineación. El tricolor rompió su vínculo con Red Bull y el finlandés se quedó como reserva de Mercedes, colaborando en trabajo en simulador.

El monoplaza que manejarán ‘Checo’ Pérez y Bottas en su debut en la Fórmula 1 en 2026 será presentado el próximo domingo 8 de febrero, durante el Super Bowl LX que se jugará en San Francisco, California.

La temporada 2026 marcará una revolución en la Fórmula 1, con combustibles 100% sostenibles y una parrilla renovada.

El campeonato arrancará en Australia (6-8 de marzo), tendrá 24 fechas, incluirá el Gran Premio de México a finales de octubre y sumará el Gran Premio de Madrid en septiembre.