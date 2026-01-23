Charros vs. Tomateros: ¿Cuándo es el Juego 3 de la Final LMP 2026? (@charros béisbol y Tomateros Oficial)

El Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco será la sede del tercer partido de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) 2026.

El manager del equipo tapatío, Benjamín Gil, prepara su estrategia para recibir al conjunto de Culiacán, dirigido por Lorenzo Bundy.

Te compartimos fecha, horario y dónde ver el Juego 3 de la Final LMP 2026 para que no te pierdas un solo minuto del Clásico del Pacífico.





Fecha y horario del Juego 3 Charros vs Tomateros | Final LMP 2026

Ya están definidos los horarios y fechas de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico, que se disputa por cuarta ocasión y por segundo año consecutivo entre Charros y Tomateros.

El Juego 3 de la Serie Final LMP 2026 se llevará a cabo este sábado 24 de enero a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.





¿Dónde y cómo ver el Juego 3 Charros vs Tomateros en vivo?

La Serie Final del circuito invernal será transmitida completamente en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Liga Mexicana del Pacífico.

El Juego 3, así como el resto de los encuentros de la serie, podrán verse mediante suscripción mensual con un costo de 149 pesos, que incluye acceso a las transmisiones oficiales de la liga.





Charros vs Tomateros: ¿Cómo llegan al Juego 3 de la Serie Final de la LMP 2026?

En el segundo juego de la Serie Final de la LMP, Charros venció 10-6 a los Tomateros en Culiacán. Esta ventaja representa un impulso clave para el conjunto tapatío, que ahora buscará ampliar la diferencia en el Estadio Panamericano este sábado, en el tercer duelo de la serie a ganar cuatro de siete.

Por su parte, Tomateros intentará salir victorioso a toda costa en el próximo enfrentamiento, luego de haber sido superado desde el inicio por Charros en el juego anterior. ¿Quién se llevará el siguiente capítulo del circuito invernal? Hagan sus apuestas.