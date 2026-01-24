Hermosillo se impone a Diablos a domicilio

AGUERRIDAS. Hermosillo fue paciente, y en la segunda entrada aprovechó un error de la abridora de Diablos Carley Hoover. (Foto: Cortesía de Diablos Rojos). (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Se trató de constancia y nunca bajar los brazos. Naranjeros de Hermosillo fue paciente y logró vencer a Diablos Rojos Femenil 3-2 en el primer juego de la segunda serie de la temporada de la Liga Mexicana de Softbol.

Fue la primera derrota de las escarlatas en su casa —el Estadio Alfredo Harp Helú— en la naciente campaña, y con ella, las Naranjeros las empatan en la tabla general, con dos triunfos y una derrota.

Hermosillo se fue al frente desde la primera entrada. Kyleigh Sand, primera en el orden, conectó sencillo por tercera, avanzó a segunda y tercera por base por bola a Uxua Modrego y Morgan Smith, y anotó tras roletazo a segunda de Giulia Koutsoyanopulas, para la de la quiniela.

ATAQUE INFERNAL

Pero no fue sencillo para las visitantes, pues las campeonas reaccionaron en ese primer inning. La texana Janae Jefferson recibió base por bola, avanzó a segunda en bola ocupada, y fue remolcada por el cuadrangular de Jazmyn Jackson, su segundo en el año, para el 1-2.

Pero Hermosillo fue paciente, y en la segunda entrada aprovechó un error de la abridora de Diablos Carley Hoover, quien golpeó a Sona Halajian, quien llegó a tercera tras sencillo de Ximena Piri y entró en bola ocupada, con batazo de Aylin Gutiérrez.

LA DIFERENCIA

Fue Gutiérrez quien marcó la carrera de la diferencia. Recibió golpe de la cerradora Yilián Tornés, llegó a segunda con base por bola a Uxua, y llegó a home con batazo de Paetynn López.

“No nos importa si nos tira Hoover o alguien con menor experiencia. Tenemos que fajarnos siempre e ir pitchada a pitchada", dijo Gutiérrez, quien fue la mejor jugadora del encuentro.

Esta es la primera derrota en casa para las Diablos, que podrán buscar emparejar la serie este domingo, en punto de las 14:00 horas.