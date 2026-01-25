Berterame le da a México un triunfo de oficio en su visita a Bolivia

Partido amistoso: Bolivia- México Germán Berterame de México celebra un gol este domingo, durante un partido amistoso entre Bolivia y México en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas (LUIS GANDARILLAS/EFE)

La selección de México derrotó por 0-1 a Bolivia este domingo en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, en Santa Cruz, gracias a un gol del delantero Germán Berterame, pieza clave del Monterrey, quien marcó al minuto 68 para sellar el triunfo en este amistoso internacional.

Para la Verde, el encuentro representó la última prueba antes de disputar la repesca intercontinental rumbo al Mundial 2026, donde enfrentará a Surinam el 26 de marzo en Monterrey, y en caso de avanzar, se medirá cinco días después a Irak por un boleto mundialista.

UN PRIMER TIEMPO TRABADO Y LESIONES TEMPRANAS

El partido comenzó con intensidad. Apenas al minuto 5, el portero boliviano Carlos Lampe se vio sorprendido por una combinación mexicana entre Armando González y Carlos Rodríguez, aunque la acción no terminó en gol.

La mala noticia para Bolivia llegó segundos después: el defensor Richet Gómez salió lesionado, obligando al seleccionador Óscar Villegas a ingresar a Leonardo Zabala en su lugar.

El conjunto local tuvo su mejor momento al 39’, cuando Lucas Macazaga desbordó por izquierda y sirvió un centro que Bruno Miranda desperdició dentro del área. Más tarde, Fernando Nava obligó a una gran intervención del portero mexicano José Raúl Rangel, quien rechazó un potente disparo desde el carril izquierdo.

LA VERDE TOCA EL POSTE Y MÉXICO AJUSTA PARA GANAR

Recién iniciado el complemento, Bolivia volvió a rozar el gol: un disparo de Carlos “Tonino” Melgar se estrelló en el poste, ahogando el grito de la afición local.

Fue entonces cuando el seleccionador mexicano Javier “El Vasco” Aguirre ajustó sus piezas. Los ingresos de Denzell García, Alexis Gutiérrez y sobre todo Germán Berterame le dieron mayor dinámica al ataque tricolor, que comenzó a encontrar espacios entre la defensa boliviana.

Al 68’, llegó la jugada decisiva: un tiro libre ejecutado por Kevin Castañeda obligó a Lampe a rechazar, pero el balón quedó suelto en el área. Berterame apareció atento y definió con frialdad para el 0-1.

EXPULSIÓN, PRESIÓN TARDÍA Y CIERRE DEL AMISTOSO

Bolivia perdió fuerza en la recta final. Para empeorar el panorama, el árbitro colombiano Carlos Betancur expulsó al recién ingresado Robson Matheus al 83’ tras una dura falta sobre el propio Berterame.

Con un hombre menos, la Verde ya no pudo reaccionar y terminó cediendo la iniciativa ante una de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026, que administró el resultado y controló el cierre sin sobresaltos.

LO QUE VIENE: BOLIVIA SE JUEGA LA VIDA EN MARZO

Este encuentro representó el último amistoso de Bolivia previo a la repesca intercontinental. La Verde se jugará su continuidad en el camino mundialista el 26 de marzo ante Surinam en Monterrey, y de ganar, deberá enfrentar a Irak el 31 de marzo, por un cupo al Mundial 2026.