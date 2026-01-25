Diablos Rojos recomponen el camino

SE IMPONEN. Diablos responde y empata la serie en el Harp Helú. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Las Diablos Rojos Femenil recuperaron terreno en la Liga Mexicana de Softbol (LMS) al imponerse 0-4 a Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Alfredo Harp Helú, resultado que les permitió igualar la miniserie a un triunfo por lado en el formato de dos juegos de la joven liga.

En un duelo dominado por el pitcheo de ambas novenas, las escarlatas capitalizaron sus oportunidades ofensivas para asegurar su tercera victoria de la temporada.

RALLY EN LA SEGUNDA ENTRADA ABRE EL CAMINO

El ataque de las Diablas llegó en la segunda entrada, cuando Rosangela Jardines recibió base por bolas, avanzó a segunda en bola ocupada y fue remolcada por Rosi del Castillo para abrir el marcador.

La italiana Elisa Cecchetti se embasó por error de la paradora en corto Kyleigh Sand y avanzó hasta tercera con el batazo de Rosi. Cecchetti cruzó el plato con imparable de Ximena Guerrero, colocando el 0-2 momentáneo.

JEFFERSON Y ZAYAS ASEGURAN EL TRIUNFO EN LA QUINTA

Las actuales campeonas ampliaron la ventaja en el cierre del quinto inning. La estadounidense Janae Jefferson conectó cuadrangular solitario por el jardín derecho, su segundo del año, para el 0-3.

Más tarde, Jazmyn Jackson conectó de hit al derecho, avanzó a segunda en wild pitch y mostró su velocidad al llegar hasta home con el sencillo de Leannelys Zayas, sellando el 0-4 definitivo.

TORNÉS LANZA UNA JOYA DESDE EL CÍRCULO CENTRAL

En el círculo, la cubana Yilián Tornés firmó una auténtica joya monticular, al dominar la ruta completa, mantener el cero en la pizarra y adjudicarse el triunfo.

Tras la victoria, las escarlatas viajarán a Torreón, para medirse a Unión Laguna, mientras que Hermosillo visitará a Tabasco.

C / H / E

HERMOSILLO 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 2 / 1

MÉXICO 0 2 0 0 2 0 X / 4 / 6 / 3