Países Bajos se une a las voces que piden boicotear el Mundial 2026

¿Habrá boicot al Mundial 2026?: Países Bajos se suma a los que piden cancelarlo (Change)

Pese a que hasta el momento no existe una postura oficial de la FIFA respecto a las propuestas de boicot al Mundial 2026, aumentan las voces que exigen reconsiderar la realización del torneo, cuyas sedes serán México, Estados Unidos y Canadá..

Ahora, la voz que insta al boicot proviene de Países Bajos, particularmente del productor de televisión neerlandés Teun Van de Keuken, quien ha expresado públicamente su solicitud para que la selección de futbol de su país decline su participación en el Mundial 2026.

La acción y solicitud cobra relevancia mediática tras el aumento de firmas en la plataforma de peticiones públicas de Países Bajos, que alcanzan ya las 130 mil adhesiones.

Teun Van de Keuken expresó públicamente su rechazo a la participación en el evento deportivo más grande del mundo, debido a su postura frente a la política antimigrante del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con el conductor de televisión neerlandés: “No queremos que nuestros futbolistas, a través de su desempeño en el torneo, apoyen implícitamente la política de terrorismo violento del presidente Trump contra inmigrantes inocentes, tengan o no pasaporte estadounidense”, señaló Keuken en su solicitud.

La política expansionista de Trump, el telón de fondo del deseo de boicot al Mundial 2026

Las voces que instan a boicotear el Mundial 2026, que está a unos meses de iniciar, tienen como telón de fondo las recientes declaraciones intimidatorias de Donald Trump.

La externalización directa del deseo de Trump y Estados Unidos respecto a la anexión o adquisición estratégica de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, ha generado tensión entre la clase política europea, que ha reaccionado con propuestas de defensa comercial, incluida la imposición de aranceles y el debate sobre evitar la participación en eventos internacionales organizados en territorio estadounidense.

Tras la respuesta defensiva de países europeos frente a la intención de integrar Groenlandia al territorio estadounidense, Donald Trump advirtió que impondrá aranceles a los países que se opongan a su plan, como medida de presión económica.

Trump y su relación con el presidente de la FIFA

De acuerdo con EFE, Donald Trump ha mantenido comunicación directa con directivos del futbol internacional en el contexto de la organización del Mundial 2026, principalmente en temas logísticos y de seguridad para los países sede.

La FIFA, por su parte, ha reiterado su postura institucional de neutralidad política y su compromiso con la realización del torneo conforme al calendario oficial.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha subrayado públicamente que el organismo rector del futbol busca mantener al deporte al margen de disputas diplomáticas, aunque reconoce que el contexto político internacional representa un reto adicional para la organización del evento deportivo más grande del planeta.

Sin embargo, su postura es distinta en el Sorteo del Mundial, hizo entrega del primer premio de la paz otorgado por la FIFA a Donald Trump.