¿Carlos Hermosillo tiene cáncer? El legendario jugador de Cruz Azul informa cómo está

En los últimos días, el nombre de Carlos Hermosillo, histórico jugador y referente de Cruz Azul, se volvió tendencia luego de que surgieran rumores que aseguraban que padecía cáncer en una etapa grave. Ante la preocupación de aficionados y seguidores, el propio exfutbolista decidió salir a aclarar la situación.

¿De dónde surgieron los rumores?

La confusión comenzó tras una entrevista en la que Hermosillo habló abiertamente sobre un problema de salud que enfrentó en el pasado. En dicha conversación, relató que hace varios años fue diagnosticado con cáncer de tiroides, una experiencia complicada que coincidió con el periodo de la pandemia.

Fragmentos de esa entrevista fueron retomados fuera de contexto en redes sociales, lo que provocó versiones incorrectas sobre su estado actual.

¿Carlos Hermosillo tiene cáncer actualmente?

El exjugador fue claro al señalar que no padece cáncer en este momento y que su estado de salud es bueno. A través de declaraciones públicas, desmintió que esté enfrentando una enfermedad terminal y pidió no difundir información falsa o alarmista.

Hermosillo aseguró que el cáncer que tuvo fue tratado a tiempo y que hoy lleva una vida normal, bajo control médico, sin complicaciones mayores.

Su mensaje a los aficionados

El exgoleador agradeció las muestras de apoyo y preocupación, pero reiteró que se encuentra estable y en buen estado. También hizo un llamado a verificar la información antes de compartirla, especialmente cuando se trata de temas delicados como la salud.

Carlos Hermosillo es uno de los máximos referentes del futbol mexicano y su aclaración busca llevar tranquilidad a quienes se alarmaron por los rumores recientes.