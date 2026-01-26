NFL Pro Bowl Games 2026: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo en México (NFL)

La NFL Pro Bowl Games 2026 es el evento anual que reúne a los mejores jugadores de la liga, elegidos por los fanáticos durante la temporada. Se disputarán una serie de pruebas y un partido que enfrentará a las conferencias de la liga profesional de fútbol americano de Estados Unidos este martes 3 de febrero.

El All-Star del fútbol americano se llevará a cabo en la semana del Super Bowl, por lo que los jugadores que integren los equipos de Seahawks o Patriots, no podrán participar en el NFL Pro Bowl Games 2026.





NFL Pro Bowl Games 2026: horario

Los Pro Bowl Games 2026 están agendados para el próximo 3 de febrero, a las 17:30 horas (tiempo del Centro de México).

En esta fecha, las estrellas de las conferencias AFC y NFL medirán sus habilidades mediante una serie de pruebas que culminarán en un encuentro de Flag Football, una versión sin contacto de fútbol americano donde, en lugar de taclear, el defensor debe quitar la bandera que el oponente lleva adherida a la cintura.





NFL Pro Bowl Games 2026: canal, cómo y dónde ver en vivo en México

Desde México podrás seguir de cerca el encuentro entre la Conferencia Americana de Fútbol (AFC) y la National Football League (NFL) este martes 3 de febrero a las 17:30 horas (tiempo del Centro de México), a través de ESPN, NFL Network o DAZN con suscripción NFL Game Pass.

De acuerdo con el sitio oficial de la NFL, NFL Network ofrece cobertura las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

El canal oficial de la NFL ofrece partidos exclusivos en vivo, noticias y análisis. Presentado por expertos de la NFL y talentos del Salón de la Fama, el canal cubre eventos desde el Draft hasta el Super Bowl, incluyendo partidos en vivo y de pretemporada.