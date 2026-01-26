Primer día secreto de ensayos de F1 en Barcelona deja dudas, retrasos y tiempos filtrados

NUEVA ERA. La Fórmula 1 presenta sus nuevos monoplazas: más rápidos, mas seguros y más ligeros.

La primera de las cinco jornadas de pruebas —el shakedown 2026— de los equipos del Mundial de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona‑Catalunya se completó este lunes en medio de un fuerte hermetismo, con apenas una tabla de tiempos divulgada al inicio del día y sin acceso al público.

El Mercedes W17 fue el primero en salir, conducido por Andrea Kimi Antonelli, seguido del Audi R26 del brasileño Gabriel Bortoleto y del Alpine A526 del argentino Franco Colapinto, según informó motorsport.com.

RETRASOS, PROBLEMAS TÉCNICOS Y SILENCIO DE LOS EQUIPOS

Tanto Bortoleto como Colapinto sufrieron retrasos por problemas técnicos no especificados, ya que la política de puertas cerradas —definida por la organización como “puesta a punto” más que prueba formal— impidió conocer detalles sobre las fallas.

Entre los demás pilotos en acción estuvieron el neozelandés Liam Lawson para Racing Bulls, el francés Isack Hadjar para Red Bull, el finlandés Valtteri Bottas con Cadillac y el francés Esteban Ocon con Haas.

UNA BANDERA ROJA Y TIEMPOS NO OFICIALES QUE LUEGO FUERON BLOQUEADOS

A mediodía, una bandera roja causada por una detención en pista de Lawson interrumpió momentáneamente la actividad. Para ese momento, Ocon lideraba en número de vueltas con 67 completadas.

Durante la mañana, algunos creadores de contenido lograron acceder al cronometraje y difundieron tiempos no oficiales —que posteriormente fueron bloqueados— y que, según se insistió, no eran representativos ni válidos.

MÁXIMA SEGURIDAD Y ESTRICTOS CONTROLES ALREDEDOR DEL CIRCUITO

La seguridad del circuito se endureció progresivamente. Personal del recinto pidió alejarse incluso a quienes se encontraban a varios cientos de metros del perímetro del trazado, reforzando la confidencialidad de la jornada.

Los tiempos filtrados señalaban a Isack Hadjar como el más rápido con 1:18.159, registro considerado irrelevante. George Russell, quien sustituyó a Antonelli por la tarde, terminó a 537 milésimas.La brecha entre el mejor y el más lento —el mexicano Sergio Pérez, con solo 11 vueltas en el Cadillac por la tarde— fue de 7.815 segundos, según motorsport.com.

VARIAS ESCUDERÍAS AUSENTES Y LIMITACIONES POR REGLAMENTO

McLaren, Ferrari, Aston Martin y Williams no participaron en el primer día. McLaren y Ferrari ya habían confirmado que no rodarían antes del martes, mientras Williams anunció que no estará presente en Barcelona en toda la semana.

Los equipos pueden rodar solo tres de las cinco jornadas, y Aston Martin admitió que se perderá al menos una; no estará listo hasta el jueves y viernes.

BALANCE DEL DÍA: OCON LIDERA EN VUELTAS; MERCEDES, SEGUNDO

Según los tiempos no oficiales, Ocon completó 154 vueltas, la mayor cantidad del día.Mercedes acumuló 149 giros entre Russell (93) y Antonelli (56).Colapinto sumó 60, pese a su largo tiempo en el garaje, mientras Lawson completó 88 vueltas.