WWE Raw: horario, cartelera, cómo y dónde ver en vivo hoy 26 de enero (@CrookedAlloy)

El WWE Raw de este 26 de enero será la última lucha antes del Royal Rumble, el preámbulo donde 30 luchadoras y 30 luchadores se disputarán un pase directo a WrestleMania.

Además, WWE presentará una nueva edición del Monday Night RAW, por eso aquí te compartimos todos los detalles de WWE Raw de hoy, para que no te pierdas un solo momento de las peleas que ofrece la cartelera de la marca roja este 26 de enero.





WWE Raw hoy 26 de enero: Horario

La función de este lunes 26 de enero de WWE Raw, que tendrá lugar en el Scotiabank Arena, en Toronto, Canadá, se transmitirá completamente en vivo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), para todos aquellos seguidores del espectáculo que ofrece el WWE Universe.

El Scotiabank Arena es un importante recinto de eventos en Toronto, Canadá, con capacidad para albergar a un aproximado de 19,800 espectadores. Este recinto será la sede para el último espectáculo de RAW previo al Royal Rumble.

WWE Raw 26 de enero: Cartelera confirmada para hoy

¿Estaremos ante un posible último combate de AJ Styles?

Este lunes 26 de enero se podría ver a AJ Styles, quien regresa después de su encuentro contra Shinsuke Nakamura, y quizá hable en el escenario del Scotiabank Arena acerca de un posible último combate ante Gunther en el esperado Royal Rumble.

WWE Raw no tiene la intención de revelar detalles sobre el evento de esta noche en Canadá; sin embargo, hasta el momento se ha confirmado un combate por equipos, compuesto por los siguientes peleadores.

Este combate funge para definir a los contendientes número uno por el Campeonato Mundial de Parejas: The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. Alpha Academy (Otis & Akira Tozawa) vs. Los Americanos (Bravo Americano & Rayo Americano) vs. American Made (Brutus Creed & Julius Creed).





¿Canal, cómo y dónde ver el WWE Raw de hoy 26 de enero?

El WWE Raw de hoy 26 de enero de 2026 se podrá transmitir mediante la oferta de eventos en vivo de Netflix.

Tras haber adquirido los derechos exclusivos para transmitir los shows semanales de tres horas de WWE a partir de enero de 2025, la multinacional más grande del mundo del streaming se encargará de emitir los eventos de la marca roja, así como los shows semanales y los eventos premium.

Este acuerdo histórico de 10 años entre Netflix y WWE incluye la transmisión de especiales como WrestleMania y abarca Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y otros territorios donde se sigue al WWE Universe con Raw.