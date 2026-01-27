Champions League: horarios, cómo y dónde ver los partidos de la jornada 8

La UEFA Champions League 25-26 llega a un punto decisivo con la disputa de la jornada 8, la última de la fase de liga, en la que varios clubes se juegan la permanencia en el torneo. Esta fecha se disputará el miércoles 28 de enero de 2026 y promete emociones fuertes, ya que todos los partidos se jugarán al mismo tiempo.

¿Cuándo se juega la jornada 8 de la Champions League?

Los encuentros están programados para jugarse en simultaneo el miércoles 28 de enero, con horario unificado para evitar ventajas deportivas en la definición de la tabla.

14:00 HORAS, tiempo del centro de México.

¿Qué partidos se juegan en la jornada 8?

La última fecha reúne 18 partidos simultáneos, varios de ellos protagonizados por clubes históricos que buscan asegurar su pase directo a la siguiente fase o evitar los playoffs.

Manchester City vs Galatasaray Barcelona vs Copenhague Benfica vs Real Madrid PSG vs Newcastle Liverpool vs Qarabağ Napoli vs Chelsea PSV Eindhoven vs Bayern Múnich Borussia Dortmund vs Inter de Milán Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt Mónaco vs Juventus Union Saint-Gilloise vs Atalanta Club Brujas vs Olympique de Marsella Pafos vs Slavia Praga Arsenal vs Kairat Frankfurt vs Tottenham Athletic de Bilbao vs Sporting de Lisboa- Ajax vs Olympiacos Leverkusen vs Villarreal

¿Dónde ver en vivo la jornada 8 de la Champions League?

En México, la transmisión de los partidos estará disponible tanto en televisión de paga como en plataformas de streaming, aunque los encuentros se reparten entre distintas señales.

Las opciones para seguir la jornada incluyen:

• HBO Max / HBO

• FOX ONE

• TNT y TNT Sports

• ESPN y ESPN+

Debido a la división de derechos, cada plataforma transmitirá partidos distintos, por lo que se recomienda revisar la programación específica según el encuentro de interés.

¿Qué está en juego en esta última jornada?

La jornada 8 definirá qué equipos avanzan directamente a los octavos de final, cuáles deberán disputar los playoffs y quiénes quedarán eliminados del torneo. Algunos clubes ya tienen su clasificación asegurada, pero muchos otros dependen de los resultados de esta fecha para seguir con vida en la Champions.