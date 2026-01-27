Champions League: ¿Qué necesita Barcelona para clasificar directo a Octavos de Final?

La UEFA Champions League 2025-26 entra en su fase más decisiva. Con el nuevo formato de fase de liga, los equipos ya no compiten en grupos tradicionales, sino en una tabla general de 36 clubes, donde solo los ocho primeros avanzan de manera directa a los Octavos de Final, mientras que del noveno al lugar 24 deberán disputar una ronda de playoffs.

En este escenario, el FC Barcelona afronta la jornada 8, la última de esta fase, con la obligación de sumar y mirar de reojo otros resultados para asegurar su pase directo a la siguiente ronda.

¿A qué hora juega Barcelona su partido decisivo?

El conjunto blaugrana disputará su encuentro clave este:

• Miércoles 28 de enero

• 14:00 horas (tiempo del centro de México)

El duelo se jugará en el Spotify Camp Nou y será fundamental para las aspiraciones del equipo dirigido por Hansi Flick.

¿Qué necesita Barcelona para avanzar directo a Octavos?

Ganar su partido por 3 o más goles, le asegura un lugar entre los 8 primeros. Además de esperar el resultado del partido entre PSG vs Newcastle, ya que el empate entre estos equipos le favorece ampliamente al club catalán.

En caso de empate en puntos con otros clubes, la diferencia de goles será uno de los criterios principales para definir posiciones. Por ello, no solo importa ganar, sino hacerlo por una buena cantidad de goles.

Aunque el Barça depende en gran parte de sí mismo, su clasificación directa también puede verse favorecida si otros equipos que pelean el Top 8 dejan puntos en la última jornada, como PSG, Chelsea, Newcastle o Atlético de Madrid.

¿Un partido que vale más que tres puntos?

La jornada 8 se jugará con todos los partidos en simultáneo, por lo que cada gol y cada resultado influirá directamente en la tabla final. Para el Barcelona, el objetivo es claro: ganar, convencer y evitar el camino largo de los playoffs.

Luego del tropiezo ante la Real Sociedad, el Barcelona ha dejado dudas en el campo de juego, es importante para los dirigidos por Hansi Flick cerrar bien esta fase de grupos, y que mejor que con una victoria ante su gente en el Spotify Camp Nou.