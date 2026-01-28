Barcelona vs Copenhague: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Champions League

Barcelona vs Copenhague | Champions League Los blaugranas buscan un boleto directo a cuartos de final, mientras que los daneses quieren evitar la eliminación del torneo.

El FC Barcelona cierra su fase de grupos en frente del Copenhague del defensa mexicano Rodrigo Huescas, quien no estará en el campo debido a una lesión que sufrió a finales del año pasado. El equipo de Hansi Flick está justo en la frontera de equipos que buscan uno de los ocho lugares disponibles para los octavos de final y buscan evitar cualquier sorpresa en el repechaje. Por su parte, el equipo danés está al borde de la eliminación debido a su peor diferencia de goles. Incluso un empate podría hacer que se aferren todavía a esta competencia.

Por segundo año consecutivo, la Champions League cierra su etapa preliminar con ocho partidos de fase de grupos. El Arsenal ha destacado como el único equipo que lleva paso perfecto de siete victorias en siete partidos disputados. Por su parte, el cuadro blaugrana llega en la novena posición.

¿En qué horario se juega el Barcelona vs Copenhague? | Champions League

14:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Barcelona vs Copenhague? | Champions League

TNT Sports

¿Cómo ver en app el Barcelona vs Copenhague? | Champions League

HBO Max

Previa del Barcelona vs Copenhague | Champions League

Los catalanes se mantienen con vida en todos los torneos que disputan esta temporada. Para iniciar el año, ya ganaron la Supercopa de España y se clasificaron a los cuartos de final de la Copa del Rey, mientras marchan en el primer lugar de LaLiga. Ahhora, están buscando un boleto directo a los octavos de final del torneo y evitar el repechaje. La debilidad del eqipo español ha sido su defensiva, permitiendo 13 goles en siete partidos siendo uno de los que más ha recibido dentro del top 24 de la clasificación general. Hoy, tendrán la ventaja de la localía para imponer condiciones.

Mientras tanto, el Copenhague ha tenido un paso irregular de dos victorias, dos empates y tres derrotas. A pesar de que está empatado en puntos con equipos como el Olympiacos, Athletic Club o PSV, que sí tienen lugar de repechaje, la diferencia de goles los tiene condenados a estar fuera de los mejores 24. Ahora, necesitan una inesperada victoria de “noche mágica” de Champions para poder aspirar a seguir compitiendo en el torneo más prestigioso de clubes.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron en este torneo fue durante la fase de grupos de la edición 2010-2011 del torneo. El Copenhague logró sacar un empate en casa con anotación de Claudemir, mientras que por los catalanes el gol fue de Lionel Messi.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Copenhague | Champions League

Barcelona: Joan García, Alex Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsí, Joules Koundé, Dani Olmo, Eric García, Fermín López, Rapinhja, Lamine Yamal, Robert Lewandowski

Copenhague: Dominik Kotarski, Briger Meling, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Marcos López, Jordan Larsson, Mads Emil Madsen, William Clem, Elias Achouri, Mohamed Elyounoussi, Youssoufa Moukoko.