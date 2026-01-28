Benfica vs Real Madrid: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Champions League

Benfica vs Real Madrid El partido se disputará en el Estadio Da Luz de Portugal para cerrar la fase de grupos de esta edición de UEFA Champions League.

El máximo campeón de Europa está de regreso en Lisboa para concluir la fase de grupos ante el equipo de su exentrenador, José Mourinho. Real Madrid y Benfica se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de esta frenética jornada final de la Liga de Campeones. Los ‘Merengues’ parecen haber superado el momento de crisis tras la salida de Xabi Alonso y la eliminación de la Copa del Rey. Ahora, están listos para ir por uno de los primeros lugares de la clasificación. En contra parte, las ‘Águilas’ no tienen margen de error y necesitan sí o sí una victoria para poder soñar todavía con un puesto en el repechaje.

Ya sólo le queda un partido a cada equipo para determinar su destino en esta edición de la Champions League. Ocho equipos tendrán un lugar directo en los octavos de final. El Real Madrid es uno de ellos llegando en el tercer puesto con 15 unidades. Por su parte, el Arsenal está a punto de asegurarse el primer lugar y tiene la oportunidad de ser el primero en conseguir un paso perfecto con este nuevo formato.

¿En qué horario ver el Benfica vs Real Madrid? | Champions League

14:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Benfica vs Real Madrid? | Champions League

Fox One

Previa del Benfica vs Real Madrid | Champions League

Para el cierre de esta primera etapa del torneo, el Real Madrid visita el Estadio Da Luz de Lisboa, lugar donde consiguió la histórica “décima” Champions League en el año 2014 frente al Atlético de Madrid. En aquel partido Álvaro Arbeloa estaba en la banca como jugador, mientras que ahora lo hará como entrenador. El estratega español debutó con victoria en este torneo la semana pasada con una goleada frente al As Mónaco.

En frente, tendrán al máximo campeón del futbol portugués, las Águilas del Benfica, que en esta ocasión son dirigidas por José Mourinho. “The Special One” tiene su historia personal con el cuadro merengues a quienes dirigió durante tres temporadas, consiguiendo “la liga de los 100 puntos” en el 2012. Ahora, Mou necesita la victoria o su equipo quedará eliminado. Los lusitanos perdieron la semana pasada en contra de la Juventus y se colocaron en una situación comprometedora.

A pesar de ser los más ganadores de sus respectivos países y ser participantes recurrentes de este sorteo, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la temporada 1964-1965. Prácticamente sesenta años después, dos grandes del futbol europeo se ven las caras de nueva cuenta en un encuentro que promete grandes emociones.

Posibles alineaciones del Benfica vs Real Madrid | Champions League

Benfica: Anatily Trubin, Samuel Dahl, Nicolás Otamendi, Tomás Araujo, Amar Dedic, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Georgiy Sudakov, Leandro Barreiro, Gianluca Prestianni, Vangelis Pavlidis

Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Arda Güller, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinicius Jr, Kylian Mbappé.