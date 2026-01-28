Cambalache en Pumas: Uriel Antuna es nuevo refuerzo y Jorge Ruvalcaba se va a la MLS

Pumas se mueve fuerte en el mercado y prepara un cambio importante en su ataque. Los universitarios están a punto de cerrar la llegada de Uriel Antuna como nuevo refuerzo, mientras que Jorge Ruvalcaba tendría las horas contadas en el club ante una oferta desde la Major League Soccer (MLS).

Uriel Antuna, ¿Refuerzo estrella?

De acuerdo con reportes cercanos a la negociación, Uriel Antuna dejará a Tigres para incorporarse a Pumas de manera definitiva. El extremo mexicano llega como una apuesta de experiencia para reforzar las bandas, una zona donde el equipo ha mostrado altibajos en el torneo.

Antuna, quien ha pasado por clubes como Chivas, Cruz Azul y Tigres, busca relanzar su carrera tras una etapa irregular en el norte del país. En Ciudad Universitaria esperan que su velocidad y desequilibrio le den una nueva cara al ataque felino.

Ruvalcaba, ¿con destino a la MLS?

La llegada de Antuna también abre la puerta a una salida. Jorge Ruvalcaba es uno de los jugadores que podría dejar Pumas en este mercado, ya que existe interés desde la MLS, específicamente del New York Red Bulls, según distintos reportes.

El atacante mexicoestadounidense no ha tenido demasiados minutos en el Clausura 2026, situación que habría facilitado las negociaciones para una posible transferencia al futbol estadounidense.

Movimiento clave en el plantel

Aunque ninguno de los dos movimientos ha sido oficializado, todo indica que Pumas está ajustando su plantilla de cara a la recta final del torneo, priorizando experiencia inmediata y reacomodando piezas jóvenes que podrían encontrar continuidad fuera del club.