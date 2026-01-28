El trofeo de la Copa del Mundo realizará un histórico recorrido por México antes de la inauguración del Mundial 2026

OBJETO DEL DESEO. El tour mundialista llegará a México en febrero. (Adrian Macias/Adrian Macias)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el icónico trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA realizará un recorrido por el país previo al partido inaugural del Mundial 2026, programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca.

“El tour de la Copa FIFA tendrá un recorrido por México. En la capital la tendremos a principios de junio y la vamos a exhibir en un espacio público para que la mayoría de la población pueda estar en contacto con ella”, afirmó Brugada durante la presentación del itinerario.

UN RECORRIDO NACIONAL CON PARADA ESPECIAL EN CHICHÉN ITZÁ

El trofeo visitará Guadalajara y Monterrey, también sedes mundialistas, así como León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Puebla y Mérida, donde se realizará una parada especial en las ruinas de Chichén Itzá, uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del país.

Brugada recordó que la capital mexicana ha sido protagonista de momentos históricos del futbol, al albergar los Mundiales 1970 y 1986, donde brillaron Pelé y Diego Armando Maradona en el Estadio Azteca.

LA CIUDAD DE MÉXICO, ESCENARIO DE DOS EPOPEYAS MUNDIALISTAS

“La ciudad ha sido escenario de grandes momentos mundialistas. Aquí Pelé y Maradona hicieron historia, la gente lo recuerda y se emociona con ese sentimiento que crece al saber que volveremos a ser sede. Queremos que la Ciudad de México sea la mejor sede mundialista”, añadió la mandataria capitalina.

En la conferencia también estuvo presente Jürgen Mainka, director general de la FIFA en México, quien destacó el entusiasmo que genera para la afición la posibilidad de estar cerca del trofeo más codiciado del futbol.

EXPECTATIVA CRECIENTE RUMBO AL DEBUT DE MÉXICO EL 11 DE JUNIO

“Faltan 134 días para que ruede el balón y la emoción comienza ahora con el trofeo de la Copa del Mundo. El tour es una antesala vibrante, una oportunidad única que acerca el sueño mundialista a la gente”, señaló Mainka.

El recorrido iniciará el 28 de febrero en Guadalajara y concluirá con su exhibición en la Ciudad de México del 5 al 8 de junio, justo antes del inicio del Mundial.

La inauguración del torneo, que también tendrá como sedes a Estados Unidos y Canadá, se realizará en el Estadio Azteca con el partido entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.