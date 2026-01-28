Jannik Sinner llega a semifinales para enfrentar a Novak Djokovic en el Abierto de Australia

A paso firme en Melbourne. Jannik Sinner dio otro gran paso hacia buscar su tercera corona en el Abierto de Australia. (EFE)

El italiano Jannik Sinner (número 2 del mundo), vigente campeón del Abierto de Australia, se clasificó para las semifinales del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, en la que se enfrentará el viernes al serbio Novak Djokovic.

Sinner dejó en los cuartos de final al estadounidense Ben Shelton por parciales de 6-3, 6-4 y 6-4, al que se impuso por novena vez en diez enfrentamientos. El italiano aspira a su tercera corona en Melbourne, tras llegar a su sexta semifinal consecutiva este Grand Slam.

Shelton tuvo que rendirse ante Sinner que no cedió nunca su saque y supo arrebatar a su rival el suyo en cuanto vio oportunidad. El estadounidense cometió errores (34 por 16 del europeo) y sin aprovechar una sola de las cuatro bolas de break que tuvo.

Sinner, por su parte parece que va mejor físicamente, luego de los calambres sufridos dos rondas antes: “Vamos día a día. Hoy sentí que me estaba moviendo otra vez un poco mejor, me siento físicamente más fuerte otra vez”, declaró.

Para Sinner fue la vigésima victoria consecutiva en el Tour, la segunda mejor racha de victorias. No ha perdido un partido desde que cayó ante Griekspoor en la tercera ronda del Shanghai-1000 el año pasado. Antes, registró una racha de 26 victorias consecutivas desde el Masters 1000 de Shanghai del 2024 hasta las semifinales del Masters 1000 de Roma del 2025.

El dos veces campeón del Abierto de Australia se acerca a la posibilidad de convertirse en el quinto jugador de la Era Abierta en ganar tres títulos individuales masculinos del Abierto de Australia, después de Djokovic, Roger Federer, Andre Agasi y el sueco Mats Wilander, además del cuarto en la historia en ganar tres consecutivos en este evento tras Jack Crawford, Roy Emerson y Djokovic.

Su cita con ‘Nole’ el viernes

El serbio Novak Djokovic enfrentará a Sinner en la semifinal, luego de que corrió con la fortuna de que el italiano Lorenzo Musetti se retiró por lesión en la pierna derecha cuando tenía dos sets de ventaja en su partido de cuartos de final.

“Todos sabemos al desafío al que me enfrento. Estos son los momentos por los que entrenas y por los que te levantas por la mañana. Él te mejora como jugador y como persona; somos afortunados de tenerlo todavía aquí, jugando un tenis increíble para su edad”, indicó Sinner sobre el serbio.

Sinner ha superado a Djokovic en los últimos cinco partidos, incluida la semifinal del año pasado en Australia, en cuatro sets por 6-1, 6-2, 6-7 (6/8) y 6-3.