Mercedes destaca en el tercer día del shakedwon de F1 en Barcelona

Mercedes se roba a la atención. Russell manejó por la mañana y Antonelli por la tarde en nuevo W17 que completó 183 vueltas y fue el más rápido de la jornada. (Foto especial)

La escudería McLaren se hizo presente en la tercera jornada del shakedwon de pretemporada de la Fórmula 1 que se está llevando a cabo a puerta cerrada en Barcelona.

De los 11 equipos, seis salieron a pista, entre ellos McLaren, que se perdió los dos primeros días, pero planea seguir rodando hasta el viernes por la tarde para cumplir con sus tres días de pruebas esta semana.

El coche que más impresionó en términos de fiabilidad y consistencia, fue el Mercedes, ya que los tiempos aún no deben ser tomados muy en cuenta.

El W17 completó 183 vueltas con Russell al volante por la mañana y Antonelli por la tarde. El joven italiano marcó la vuelta más rápida de la semana hasta el momento (cronometraje no oficial) con un tiempo de 1m17s382 usando neumáticos blandos, dos décimas más rápido que su compañero de equipo. Se informó que este último rodó mayormente con el compuesto C1, el más duro de la gama de Pirelli, aunque podría haber establecido su propio registro con un compuesto más blando.

A su vez, Lando Norris terminó en el tercer lugar detrás de los dos Mercedes en el estreno del McLaren y delante de Franco Colapinto, que condujo para Alpine durante la sesión matinal y completó 56 giros antes de cederle el A526 a Pierre Gasly, el francés dio 52 vueltas a la pista catalana.

El piloto argentino alcanzó una mejor marca personal de 1m19s150, mientras que Gasly terminó su trabajo en 1m20s413.

Además de Mercedes, McLaren y Alpine, Arvid Lindblad, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg, pilotaron los autos de Racing Bulls, Haas y Audi respectivamente. Los tres provocaron banderas rojas por presuntos problemas técnicos.

Los equipos que ya han rodado dos jornadas son: Alpine, Audi, Haas, Mercedes, Racing Bulls y Red Bull, y deberán elegir si completan su tercer día en jueves o viernes.

Los cinco equipos que restan deben rodar los dos días, incluidos Cadillac (que solo rodó el lunes), Ferrari (que fue visto únicamente el martes) y McLaren (que debutó hoy).

Aston Martin ha estado corriendo contrarreloj para poner en marcha su programa de pruebas, con el AMR26 esperado en pista en algún momento de mañana, mientras Williams decidió directamente saltarse toda la semana en Barcelona.