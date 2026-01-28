Patrick Reed decide volver al PGA Tour, después de Brooks Koepka

Movimiento. Ahora Patrick Reed dice que nació para jugar en el PGA Tour y de momento ya anda en el DP World Tour. (Foto espe)

El estadounidense Patrick Reed no esperó más y este miércoles anunció que dejará el circuito LIV Golf para volver más adelante esta temporada al PGA Tour. Mientras eso sucede jugará en el DP World Tour, circuito en el que a partir de mañana competirá en el Bahrain Championship en Bahrain.

El excampeón del Masters, anunció en su red social X: “Soy tradicionalista de corazón y nací para jugar en el PGA Tour, que es donde comenzó mi historia con mi esposa Justine”.

El plan de Reed es volver plenamente al PGA Tour en 2027 y empezar a competir allí en la segunda mitad de este año. Reed será elegible para los torneos del PGA a partir del próximo 25 de agosto, casi un año después de su última participación en un evento LIV Golf.

Sabe que debe ganarse el regreso

El campeón del Masters de 2018 renunció al PGA Tour para unirse al LIV en junio de 2022. “Siempre me vi regresando al PGA Tour. Sé que tengo que ganarme el regreso, estoy de acuerdo con eso”, declaró, por lo que deberá clasificarse o recibir invitaciones para poder estar en eventos del circuito estadounidense en 2026

Patrick Reed ganó el domingo pasado el Dubai Desert Classic, del DP World Tour, y esta semana juega el Bahrain Championship del mismo circuito, obvio en busca de puntos de ranking mundial, algo que aún no da LIV Golf.

La renuncia de Reed a LIV Golf se suma a la de Brooks Koepka, cinco veces ganador de Majors y que también anunció su vuelta al PGA Tour en diciembre y a partir de mañana jugará en el Farmers Insurance Open. Koepka, de 35 años, alegó motivos familiares para salir del LIV Golf, con el que tenía todavía un año más de contrato.

No se olvidó de Dustin Johnson

Patrick Reed fue extenso en explicar sus motivos de cambiar de gira de golf: “Soy muy afortunado por las oportunidades que se me han presentado y estoy agradecido por la vida que hemos creado. Estoy avanzando en mi carrera y espero competir en el PGA Tour y el DP World Tour. Estoy deseando volver a jugar y visitar algunos de los mejores lugares del mundo”, declaró.

No olvidó agradecer al capitán del equipo Dustin Johnson con el que jugó en LIV. “A Dustin Johnson, The Aces y LIV Golf, quiero agradecerles por los recuerdos que compartimos y creamos juntos. A los aficionados al golf de todo el mundo, simplemente quiero agradecerles a todos por su continuo apoyo a lo largo de los años. Solo les pido que respeten la decisión que hemos tomado para nuestra familia, nuestros hijos y nuestro futuro. Gracias por su continuo apoyo”.

Estrellas de LIV Golf como Bryson DeChambeau, Jon Rahm y Cameron Smith, se mantienen, hasta el momento fieles a LIV Golf, pese a ser tentados en días anteriores por el PGA Tour.