Club América difunde foto de cómo se ve el Estadio Azteca en plena remodelación para el Mundial 2026

Estadio Azteca Club América publicó su foto oficial al interior del recinto mundialista

A menos de seis meses de la inauguración del Mundial 2026, el Estadio Azteca está casi está listo para mostrar su nueva cara. El Club América decidió abrir una ventana al proceso de transformación del inmueble con una fotografía del recinto mundialista.

El conjunto azulcrema difundió la imagen oficial de sus plantillas varonil y femenil del torneo Clausura 2026 desde el interior del Coloso de Santa Úrsula, todavía intervenido por trabajos de remodelación, una postal que deja ver un poco de estadio que será sede de un tercer mundial.

Foto inédita de la remodelación del Estadio Azteca

La fotografía, compartida a través de la cuenta oficial del club en X, fue tomada en las gradas de la casa de Las Águilas. Al fondo se aprecia el césped que ha sido escenario de dos Copas del Mundo y, detrás de los jugadores, los trabajadores continúan con las obras que darán forma a la nueva etapa del estadio, ahora rebautizado como Estadio Banorte.

Estadio Azteca Así luce el ahora llamado Estadio Banorte

La sesión fotográfica se realizó en la antesala de la jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en un momento deportivo complejo para el conjunto azulcrema, que aún busca su primera victoria del campeonato

México vs Portugal: el partido con el que abrirá sus puertas el Estadio Azteca

La decisión del América de realizar su foto institucional en medio de las remodelaciones no fue casual. El estadio atraviesa una intervención profunda de cara a su reapertura al público, prevista para marzo, cuando México dispute un partido amistoso ante Portugal.

La Federación Mexicana de Futbol confirmó que la selección mexicana enfrentará a Portugal el 28 de marzo a las 19:00 horas, un duelo que ha generado una alta expectativa por la posible presencia de Cristiano Ronaldo, quien a sus 40 años continúa siendo una figura central del futbol internacional, pero es poco probable que esté en México.

Ese partido será el primer gran escaparate del renovado Estadio Banorte rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Tres días después, el Tricolor viajará a Estados Unidos para medirse con Bélgica en Chicago, como parte de la misma ventana de preparación.