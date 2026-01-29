Exatlón México, la Villa 360: ¿Quién gana hoy 29 de enero? (Azteca uno)

El episodio especial de Exatlón México, este jueves 29 de enero, determinará qué equipo se queda con las comodidades que ofrece la Villa 360.

Será un duelo táctico clave para el control anímico y la preparación física y mental de los atletas. El equipo rojo llega con impulso moral tras derrotar 8-3 al equipo azul en el episodio anterior.

La Villa 360 será una prueba donde la destreza y la fuerza física no bastan por sí solas; también será necesario poner en marcha todas las técnicas estratégicas que pueda ofrecer cada equipo.

Exatlón México: ¿Quién ganará la Villa 360 hoy 29 de enero?

El capítulo de hoy en Exatlón México resulta decisivo en la estrategia de ambos equipos. La Villa 360, anteriormente conocida como Fortaleza, no solo ofrece mayor confort, sino también mejores condiciones de descanso, alimentación y concentración.

Por ello, este 29 de enero, tanto el equipo rojo como el azul buscarán quedarse con las amenidades que ofrece la Villa 360, las cuales pueden traducirse en un mayor rendimiento físico y mental frente a quienes permanecen en el campamento.

De acuerdo con Infobae, y según rumores y spoilers difundidos en redes sociales, el equipo rojo sería el ganador del episodio especial de este 29 de enero de 2026.

Según las filtraciones, el equipo escarlata obtendría la victoria por segunda vez consecutiva, lo que incrementa las expectativas debido al impacto anímico que este triunfo tendría sobre sus rivales.

Exatlón México: horario, cómo y dónde ver el especial de la Villa 360 hoy 29 de enero

El capítulo especial de este jueves 29 de enero en Exatlón México dará inicio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Azteca Uno será el canal encargado de la transmisión, como es habitual de lunes a viernes, y el episodio especial donde rojos y azules competirán por la Villa 360 podrá disfrutarse a través de esta señal de televisión abierta.