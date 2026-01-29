LIV Golf da a conocer mejoras para su temporada 2026 que inicia la próxima semana

Nuevos metas. LIV Golf busca recompensar la consistencia, fortalecer el golf por equipos y crear caminos más claros para que los jugadores se ganen su lugar y progresen. (Foto especial)

A una semana de que inicie la temporada 2026 de LIV Golf se dieron a conocer las actualizaciones de competencia y formato para un mejor rendimiento de los competidores y el continuo crecimiento por equipos.

La temporada 2026 de LIV comenzará bajo las luces del Roshn Group LIV Golf Riyadh, que se celebrará en el Riyadh Golf Club del 4 al 7 de febrero de 2026, marcando el inicio de otra temporada de competencia élite individual y por equipos.

Se confirma el formato de 72 hoyos

Como se había informado con anterioridad, a partir de 2026, los eventos de LIV Golf adoptarán un formato de 72 hoyos en vez de 54 como se venía jugando. Este formato integra mejor a LIV Golf con el calendario de golf profesional.

Asimismo, se confirmó el aumento del número de competidores de 54 a 57 jugadores, creando nuevas vías de acceso a LIV Golf mediante cinco wild card, que se otorgarán mediante una combinación de resultados en las Series Internacionales (top 2) y las Promociones de LIV Golf (top 3), lo que fortalece más el acceso competitivo y la representación global.

Zona de bloqueo se amplía a 34 jugadores

La zona de bloqueo se amplía a los 34 mejores jugadores de la clasificación (aproximadamente el 60% del total de 57 jugadores, en comparación con los 24 mejores jugadores de 2022-2025).

La zona abierta incluye a los jugadores que terminan en las posiciones 35-46 de la clasificación (aproximadamente el 20% del total de 57 jugadores, en comparación con los 24 puestos de 2022-25).

La zona de descenso se amplía a las posiciones 47-57 de la clasificación (aproximadamente el 20% del total de 57 jugadores, en comparación con los 6 últimos jugadores de 2024-2025).

La temporada 2026 introduce un nuevo sistema de puntos que se otorgarán a todos los finalistas y prioriza a los mejores.

Todos los equipos recibirán premios en metálico

Como parte de la inversión continua de LIV Golf, aumentará los premios por equipo. Los premios semanales por equipo se duplicarán de 5 millones de dólares a 10 millones de dólares.

Ahora los 13 equipos recibirán premios en metálico cada semana según su posición final, en lugar de solo los tres primeros sitios.

Además, la Liga introducirá un nuevo fondo de premios de 2.3 millones de dólares por evento en 2026 para recompensar el rendimiento individual de los jugadores dentro de los equipos que finalizan en el podio cada semana.

En total, la temporada de 14 eventos de la Liga otorgará 470 millones de dólares en premios individuales y por equipo por el rendimiento de 2026.