Super Bowl LX: así serán los uniformes de Patriots y Sewhawks para el partido por el título de la NFL

Super Bowl LX La NFL anunció la indumentaria de ambos equipos para disputar el partido.

Estamos a poco más de una semana de que la temporada de la NFL concluya con el Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Los dos campeones de conferencia chocan en la disputa del Vince Lombardi y ahora, la NFL ya hizo oficial cómo estarán vestidas ambas franquicias en este enfrentamiento.

¿Qué uniformes usarán los Patriots y los Seahawks en el Super Bowl LX?

Al ser los “locales” administrativamente, los New England Patriots tuvieron la prioridad para elegir cómo querían lucir para este partido. A pesar de esto, el equipo de Mike Vabrel optará por vestir con la indumentaria que normalmente utiliza como visitante con jersey, pantaloncillos y calcetas en el color blanco.

Durante este año, los New England Patriots han ganado los nueve partidos que disputaron como visitantes (incluyendo también la postemporada) saliendo siempre de blanco. Ahora, a modo de “cábala”, los ‘Pats’ volverán a lucir en modo “all-white” para este enfrentamiento en lo que han llamado “Road Warriors”

Además, en el Super Bowl XLIX donde vencieron a Seattle en el 2015, el equipo también estuvo utilizando su jersey blanco, aunque en aquella ocasión visiteron los pantaloncillos en su color tradicional azul, por lo que también buscarán lucir como en aquella ocasión que se coronaron campeones de la NFL.

De esta forma, Seattle estará luciendo su traidcional uniforme de local en color azul marino con vivos en verde brillante, el mismo que han utilizado durante sus derrotas en su historia dentro del Super Bowl. Ahora, le toca a Sam Darnold y compañía buscar ropmer esta “tendencia”.

¿Cuál era la combiación de fans que querían los fans parael Super Bowl LX?

Por otra parte, aficionados de estos y otros equipos estuvieron promoviendo en días pasados que ambos utilizaran sus unfirmes clásicos para este partido, destacando que son dos de los más destacados de toda la NFL. En el caso de los ‘Pats’ sería el jersey color rojo con el casco blanco que tiene el anterior escudo de la franquicia, mientras que el de Seattle tiene los colores azules y el casco metálico de los años noventas.

Uniformes NFL Aficionados hicieron "campaña" en redes sociales para pedir que los equipos lucieran sus uniformes "retro", cosa que no es posible por reglamento.

No obstante, por reglamente, un equipo debe vestir siempre de blanco para facilitar la distinción de los equipos a las personas que no distinguen correctamente los colores.