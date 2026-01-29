Tata Steel 2026 (2)

. .

En el frío enero de Wijk aan Zee, el mar del Norte rugía como un espectador impaciente mientras el Tata Steel Chess 2026 entraba en su fase decisiva. El pabellón estaba cargado de tensión: Abdusattorov, el joven uzbeko de mirada afilada, lideraba con puño de hierro tras victorias aplastantes. Pero el torneo, fiel a su tradición de caos y milagros, se negaba a coronar a un favorito sin drama.

LA SALA ESTALLÓ EN APLAUSOS

En la ronda 7, Anish Giri, el héroe local, resucitó. Con negras contra el campeón mundial Gukesh, tejió una defensa siciliana venenosa que terminó en un ataque relámpago al rey enemigo. Gukesh, aún tambaleante tras una derrota previa, vio cómo su posición se desmoronaba en un mate imparable. La sala estalló en aplausos; Giri, sonriente pero sereno, acababa de encender la chispa de la remontada neerlandesa.

Al día siguiente, la ronda 8 fue un terremoto. Abdusattorov, invicto hasta entonces, enfrentó a Giri en un duelo de titanes. El holandés, con negras otra vez, se apuntó una ventaja decisiva en la apertura. Nodirbek resistió heroicamente, en el tiempo de apuro ambos se equivocaron, pero Giri ganó de nuevo. El líder cayó, y el pabellón tembló.

ARAVINDH- ERIGAISI

DEFENSA SICILIANA

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cb5 Cf6 6.Af4 e5 7.Ag5 Ac5 8.C1c3 d6 9.Axf6 Dxf6 10.Cc7+ Rd8 11.f3 Tb8 12.Dd2 h5 13.C7d5 Dh6 14.f4 exf4 15.0–0–0 Ad4 16.Ce2 Ae5 17.Cexf4 Ag4 18.Te1 Ae6 19.g3 h4 20.Tg1 Ad4 21.Tg2 h3 22.Tge2 Ag4 23.Te3 g5 24.Ce2 Axe3 25.Cxe3 Ad7 26.Cc3 g4

,.

. .

¿Están ganadas las negras? No. Las torres blancas parecen torpes y se perdió una, sin contar con los peligrosos peones adelantados de las negras

27.Ae2? [Sin embargo, las negras muestran debilidades en todo el tablero y su rey está atrapado en el centro. Por ejemplo: 27.Rb1! Te8 28.Cb5 Te6 29.Ac4 Tf6 30.Td1 a6 31.Cxd6 Txd6 32.Dxd6 Dxd6 33.Txd6 Rc7 34.Tf6 con ventaja contundente]

27...Te8 28.Tf1 f5 29.Tf4 fxe4 30.Cxe4?! Tf8 31.Cxg4? (Y ahora las negras han igualado. Correcto pero insuficiente para ganar es 31.Txf8+ Dxf8 32.Cd5)

31….Axg4 32.Txg4? (pierden la partida que les era tan favorable)

32….Dxd2+ 33.Rxd2 Rc7 34.Cc3 Tbe8 35.Cd5+ Rb8?! 36.Tf4?! Th8?! 37.c4 Te5 38.Ad3 Tg5 39.Cf6? Ce5 40.Ce4?! Cxd3 41.Rxd3 Ta5 42.Cc3 Te5 43.Rd2 a6?! 44.a4 a5?! 45.b3 Ra7?! (La partida regresa al margen de tablas)

46.Tf7? (Sólo 46.Tf3 conserva el equilibrio) Tee8 47.Tf5 Ra6? (47….Tef8!)

48.Cd5 Te4? (El análisis del ordenador da el triunfo a las negras tras 48….Thf8 49.Th5 Tf2+)

49.Tf6 Ra7 50.Txd6 Tg4 51.Tf6 Txg3 52.hxg3 h2 53.Tf1 h1Q 54.Txh1 Txh1 55.Rc3 Tg1 56.c5 Txg3+ 57.Rc4 Tg4+ 58.Rb5 Td4 59.Cb6 Tb4+ 60.Rxa5 Txb3 61.Cc8+ Rb8 62.Cd6 Tb1 63.Cb5 Ta1 64.Rb4 Rc8 65.Cd4 Rc7 66.Rb5 Td1 67.Rc4 Th1 68.Ce6+ Rb8 69.Cd4 Th4 70.Rd5 Ra7 71.a5 Th5+ 72.Rd6 Ra6 73.c6 bxc6 74.Cxc6 Th6+ 75.Rc5 Txc6+ 76.Rxc6 Rxa5 77.Rd5 ½–½

Todo era demasiado difícil en un final de piezas muy desequilibrado.