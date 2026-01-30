Alcaraz vs Djokovic: ¿Cuándo se juega la final del Abierto de Australia 2026?

Alcaraz vs Djokovic | Final abierto de Australia Luego de ganar las semifinales ante Alexander Zverev y Jannik Sinner para disputar el título.

El primer Grand Slam del año ya tiene a sus dos grandes finalistas. Por un lado, el actual número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz está en busca de ganar por primera vez este torneo y continuar por su camino ganador. En frente, estará la leyenda Novak Djokovic, el serbio que ya ha ganado en nueve ocasiones este certamen en su carrera y que podría hacerlo como uno de los más veteranos de la historia

¿Cuándo y a qué hora se juega la final del Abierto de Australia 2026?

Alcaraz impuso su tenis agresivo desde el fondo y su fortaleza mental para superar un serio calambre muscular que amenazó con frenar su avance, resistiendo el empuje de Zverev que llegó a servir para el partido y forzó la definición en el quinto set antes de ceder por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5. Con este triunfo, el español alcanzó por primera vez la final del Australian Open y quedó a un paso de completar el Career Grand Slam, hito que marcaría un antes y un después en su carrera

En la otra semifinal masculina, Novak Djokovic y Jannik Sinner ofrecieron un duelo igualmente intenso donde la veteranía del serbio chocó con la consistencia y el dinamismo del italiano. Djokovic, en búsqueda de un histórico undécimo título en Australia y su 25º Grand Slam, supo levantar un parcial adverso y controlar los momentos clave ante el dos veces defensor del título, para imponerse por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Esta victoria llegó tras un partido marcado por intercambios largos y ajustes tácticos, y significó la culminación de una resistente actuación que permitió a Djokovic volver al partido tras ir perdiendo dos sets a uno, evidenciando su capacidad de adaptación y experiencia en grandes citas.

Ahora, ambos se enfrentarán por el título el próximo domingo 1 de febrero a partir de las 2:30 horas (CDMX), por lo que tendrás que poner tu alarma y despertarte en la madrugada si quieres disfrutar de la gran final de este magno evento.