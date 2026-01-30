‘Checo’ Pérez y Cadillac ya se preparan para los test en Bahréin en febrero

Siguen las pruebas. El Cadillac que manejarán Sergio Pérez y Valtteri Bottas en la temporada 2026 de la F1 será analizado tras los test en Barcelona, mientras preparan maletas para viajar a Bahréin para otro test. (@Cadilla_F1)

Los test privados de pretemporada la Fórmula 1 han concluido en Barcelona este viernes y los equipos parten a sus fábricas para analizar los datos y seguir con el desarrollo de los monoplazas, mientras los fabricantes de las unidades de potencia trabajaran en los ajustes tras la primera evaluación de los nuevos motores con un 50 por ciento de energía eléctrica.

En la última jornada le tocó a Valtteri Bottas rodar el Cadillac, el finlandés realizó 54 giros, su mejor vuelta la hizo en 1:20.795 (tiempos no oficiales). En general, el monoplaza más rápido fue el Ferrari de Lewis Hamilton con 1:16.348, seguido por el McLaren de Lando Norris con 1:16.594.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 2026 inicia con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo, pero los equipos aún tendrán dos sesiones de entrenamientos en un circuito distinto y condiciones diferentes en el Circuito de Sakhir en Bahréin

¿Cuándo el próximo test de Cadillac?

El mexicano Sergio Pérez rodó dos veces en Barcelona con el Cadillac luego de haber debutado en Silverstone en un ligero shakedown. Sumó 86 vueltas tras jornada complicada el lunes y una mejor el jueves. Los tiempos del coche americano han sido poco competitivos, pero el objetivo era analizar los problemas, a decir de la escudería.

Los próximos test oficiales de Sergio Pérez y Franco Colapinto están programados del 11 al 13 de febrero en el circuito de Sakhir. Esos días, a diferencia de Barcelona, tendrán cobertura mediática con lo que habrá mayor flujo de información e imágenes.

Los equipos podrán trabajar de dos formas: dividir cada jornada entre sus dos pilotos alternando la sesión matutina y vespertina o repartir día y medio entre sus integrantes.

Esa será la penúltima sesión de pruebas antes de descansar unos días y volver al mismo circuito para los entrenamientos de pretemporada finales en el mismo trazado.

“Hay mucho trabajo por hacer”: Graeme Lowdon

Para el jefe de Cadillac Graeme Lowdon aún hay mucho trabajo por hacer con el monoplaza después de los test esta semana en Barcelona, donde la escudería debutante debió enfrentar varios problemas.

“Creo que es una sensación de entusiasmo y también de optimismo. Estamos realmente contentos con la forma en que han ido las cosas. Hemos ido resolviendo de manera constante todos los problemas habituales que se encuentran con un coche completamente nuevo, pero también hay que recordar que este es apenas el cuarto día en que este equipo pone en pista su auto de Fórmula 1”, dijo tras la experiencia en Barcelona.

También destacó que la experiencia combinada de pilotos como Sergio Pérez y Valtteri Bottas es extremadamente importante y empieza a dar frutos.

“Estar trabajando con un coche completamente nuevo y un equipo completamente nuevo, donde absolutamente todo en ese garaje es nuevo, sería un entorno muy difícil para un debutante. Así que ya, solo por la forma en que los pilotos han interactuado y han ayudado a aportar información a los ingenieros y a los mecánicos, ya estamos beneficiándonos de esa experiencia”.

Con buen ánimo para lo que sigue