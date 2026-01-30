¿Cuándo es América vs Pumas Femenil? Precio de los boletos para el clásico (@espartanamx-gacetaunam)

El Clásico Capitalino llega al Estadio Ciudad de los Deportes este domingo 1 de febrero de 2026 a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

Habrá promociones para niños y los costos de los boletos de este partido, que forma parte de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, promete ser un encuentro que marque el resultado de la preparación de ambas escuadras para este torneo.

Aquí te decimos cuánto cuestan las entradas del Clásico Capitalino América vs Pumas Femenil en la CDMX.

¿Cuánto cuestan los boletos de América vs Pumas de la Liga MX Femenil?

El partido que tendrá lugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, entre América y Pumas Femenil, tiene un costo de entrada de hasta 200 pesos, de acuerdo con información oficial de América Femenil, el equipo local del Clásico Capitalino en la Liga MX Femenil.

El costo depende de la zona elegida por los asistentes; sin embargo, pueden encontrarse precios aún más económicos.

Tal es el caso del boleto en platea, que de acuerdo con el costo de las entradas generales del encuentro, habilitadas este lunes 26 de enero, puede adquirirse por 125 pesos, una verdadera oportunidad para el espectáculo que se espera tenga lugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, con estrellas de dos clubes que han demostrado sacar garra en la Liga MX Femenil.

Mientras que el precio especial para abonados con membresía especial del club en la zona techada puede encontrarse con un costo de 200 pesos.

Clásico Capitalino Femenil: habrá promociones para niños y niñas; requisitos para entrar gratis al América vs Pumas Femenil de la Liga MX

El partido de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil tendrá promociones especiales para los más pequeños.

Si te interesa asistir con tus hijos, tendrás oportunidad de llevarlos gratis cumpliendo los requisitos.

Los niños y niñas podrán disfrutar del partido entre Águilas y Felinas siempre y cuando sean menores de 13 años, vayan acompañados por un adulto y accedan al espacio de platea.

La entrada gratuita para niños con membresía se llevará a cabo en los accesos 10 al 17 del Estadio Ciudad de los Deportes y estará disponible previo al inicio del partido y hasta el medio tiempo del Clásico Capitalino, hasta agotar existencias.

Además, de acuerdo con el sitio oficial de las azulcremas, la promoción de gratuidad para el Clásico Capitalino está sujeta a cambios sin previo aviso.