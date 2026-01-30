WWE revela “sin querer” al número 1 del Royal Rumble: ¿Es Penta Zero? (Netflix)

En la transmisión internacional de WWE SmackDown desde Riad, Arabia Saudita, se filtró un dato que hizo estallar las redes sociales.

Durante la entrada de Axiom, un gráfico en pantalla mostró inesperadamente el nombre de Bron Breakker como “Entrante número 1 para el combate Royal Rumble masculino de este sábado.

Aunque la empresa no confirmó oficialmente si fue un error de producción o una pista deliberada, el momento quedó grabado por fanáticos y medios especializados, lo que desató inmediatamente teorías entre los seguidores alrededor del mundo.





WWE revela “sin querer” al número 1 del Royal Rumble: El gráfico que encendió la polémica en redes

La aparición del gráfico sorprendió especialmente porque la Royal Rumble es uno de los eventos más esperados del año en la WWE, donde cada posición de entrada tiene un peso importante dentro de la narrativa y las expectativas del público.

Tras la filtración, fanáticos en redes sociales comenzaron a debatir si Bron Breakker realmente abrirá el combate, mientras otros señalaron que WWE podría corregir el error antes de que inicie la lucha estelar.





El rumor de Penta Zero Miedo vuelve a tomar fuerza

En medio de la polémica por el posible spoiler, resurgieron rumores sobre la participación de Penta Zero Miedo en el Royal Rumble.

Aunque no existe confirmación oficial sobre su ingreso ni el número que podría ocupar, su nombre comenzó a circular con fuerza entre seguidores de la lucha libre.

Aficionados consideran que la posible aparición del luchador mexicano representaría uno de los momentos más llamativos del evento, especialmente por el impacto que ha tenido su carrera en escenarios internacionales.

La edición 2026 del Royal Rumble se celebrará este sábado y será clave para definir el camino rumbo a WrestleMania 42, uno de los eventos más importantes dentro del calendario anual de WWE.

Con varias superestrellas ya anunciadas y múltiples especulaciones activas, este posible error de transmisión podría marcar el tono de una noche llena de sorpresas, eliminaciones inesperadas y el inicio de nuevas rivalidades dentro de la empresa.