América vs Necaxa EN VIVO: horario, canal y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX

El América vs Necaxa se perfila como uno de los partidos más atractivos de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX. No solo por la historia que cargan ambos equipos, sino por el momento que atraviesan y la urgencia de sumar puntos en el torneo.

Las Águilas juegan en casa, con la obligación de imponerse, mientras que los Rayos buscan dar el golpe y demostrar que no son un rival cómodo.

Aquí te contamos horario, canal de transmisión, sede y contexto del partido, para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cuándo y a qué hora se juega el América vs Necaxa?

El partido entre América y Necaxa se disputa este sábado 31 de enero de 2026, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026.

Horario: 4:00 pm

4:00 pm Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

¿Dónde ver EN VIVO el América vs Necaxa?

Si no puedes ir al estadio, el América vs Necaxa EN VIVO tendrá transmisión tanto en televisión abierta como de paga, además de opción en streaming.

TUDN

ViX Premium

Canal 5

Así llegan América y Necaxa a la Jornada 4

El Club América llega con la etiqueta de candidato al título. El equipo ha mostrado intensidad ofensiva, presión alta y variantes al frente, aunque todavía busca mayor regularidad defensiva.

Por su parte, Necaxa ha comenzado el torneo con altibajos, pero con una propuesta que incomoda. Los Rayos apuestan por el orden táctico, transiciones rápidas y aprovechar cualquier error del rival. Sacar puntos en una cancha complicada sería un impulso anímico importante.

Históricamente, el América vs Necaxa es un partido que rara vez pasa desapercibido. Hay antecedentes de marcadores abultados, remontadas inesperadas y actuaciones individuales que terminan marcando la jornada.

Las Águilas parten como favoritas, pero en torneos cortos como el Clausura 2026, confiarse puede salir caro.

Aunque el torneo apenas comienza, cada punto cuenta. Para América, ganar significa mantenerse en la parte alta de la tabla y reforzar su candidatura al título. Para Necaxa, competir de tú a tú en el Estadio Ciudad de los Deportes representa una prueba de carácter y ambición.