Atlético San Luis vs Chivas EN VIVO: horario, canal, cómo y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX

El Clausura 2026 de la Liga MX empieza a tomar forma y uno de los partidos que más miradas acaparará en la Jornada 4 es el choque entre Atlético de San Luis y Chivas.

El Guadalajara llega como protagonista del torneo, con una racha que lo mantiene en la primera posición de la tabla y con la etiqueta de equipo a vencer. Del otro lado, Atlético de San Luis busca hacerse fuerte en casa y frenar a uno de los planteles más mediáticos del futbol mexicano.

¿Cuándo y a qué hora juegan Atlético de San Luis vs Chivas?

El partido entre Atlético de San Luis y Chivas se disputa este sábado 31 de enero de 2026, como parte de la Jornada 4 del Clausura 2026.

Hora: 5:00 pm, tiempo del centro de México

5:00 pm, tiempo del centro de México Lugar: Estadio Alfonso Lastras

Estadio Alfonso Lastras Dónde verlo: ESPN y la plataforma Disney+

Chivas llega como protagonista del Clausura 2026

El Rebaño Sagrado no solo llega como favorito por su historia, sino por su rendimiento reciente. Chivas ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque, además de una identidad clara que lo tiene como superlíder o en los primeros lugares del Clausura 2026.

¿Cómo llega el Atlético de San Luis ante Chivas?

Aunque no parte como favorito, Atlético de San Luis suele crecer cuando juega en su estadio. Su propuesta, el orden defensivo y la presión alta lo convierten en un rival que puede sorprender si Chivas baja el ritmo.

Más allá de los tres puntos, el Atlético de San Luis vs Chivas puede marcar tendencias tempranas en el Clausura 2026.

Para Chivas, ganar significa consolidarse como candidato serio al título; para San Luis, es la posibilidad de dar un golpe de autoridad.