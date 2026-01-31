El Guadalajara se afianza como líder del Clausura 2026

¡Grítalo! Así celebraron las Chivas del Guadalajara su triunfo en casa de San Luis en la jornada 4 del Clausura 2026. (@Chivas)

El Guadalajara derrotó este sábado por 2-3 a San Luis y se afianzó como líder del torneo Clausura mexicano en la cuarta jornada.

El equipo dirigido por el entrenador Gabriel Milito suma 12 puntos y San Luis quedó estacionado en el noveno puesto con 4 puntos.

Los tantos del Guadalajara fueron de Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Armando González. El italiano Joao Pedro firmó un doblete.

El visitante dominó el primer tiempo. Capitalizó su superioridad al minuto 31, en una pared que Roberto Alvarado devolvió a Ledezma que remató a las manos de Andrés Sánchez, quien falló en la atajada y dejó filtrar el balón a la red para el 0-1.

San Luis reaccionó dos minutos después con un penalti ejecutado por Joao Pedro en el minuto 35.

El visitante inclinó la balanza a la salida de un córner que capitalizó de cabeza Daniel Aguirre para el 1-2 en tiempo agregado.

San Luis sorprendió a Guadalajara en la primera jugada del segundo lapso. El brasileño Robson Alves centró desde la derecha a la entrada de Pedro, quien firmó el 2-2.

Guadalajara selló la victoria con otro cabezazo, esta vez de Armando González.

El telón de la cuarta fecha caerá este domingo con el partido entre Querétaro y el Pachuca. EFE