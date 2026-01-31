Elena Rybakina cobra revancha a Aryna Sabalenka y se corona en Australia

Australian Open. La campeona Elena Rybakina mira orgullosa el trofeo que le ganó a Aryna Sabalenka en la final del Abierto de Australia disputado en el Melbourne, Park. (JOEL CARRETT/EFE)

La kazaja Elena Rybakina se coronó en el Abierto de Australia al derrotar a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, por 6-4, 4-6 y 6-4, en una final vibrante disputada en la Rod Laver Arena que se extendió durante 2 horas y 18 minutos.

Rybakina logró imponerse a un comienzo desfavorable en el set decisivo y terminó marcando diferencias gracias a la solidez de su servicio y a su temple en los momentos determinantes. “Es un logro increíble. Estoy súper feliz y orgullosa”, señaló la tenista en la rueda de prensa.

Sabalenka, campeona en Melbourne en 2023 y 2024, tuvo pasajes de claro dominio y llegó a tomar ventaja, pero no pudo sostenerla frente a la reacción de su rival. El encuentro ratificó la paridad entre dos de las jugadoras más poderosas del circuito y se resolvió por detalles mínimos en los puntos clave.

Se le concede la revancha

Además, significó una revancha para Rybakina respecto de la final de 2023, cuando el título quedó en manos de la bielorrusa. La actual campeona recordó esa final de 2023, en la que no logró cerrar el tercer parcial a su favor.

“La última vez estuve cerca, pero ella jugó realmente bien. Hoy sabía que, si tenía la ocasión de tomar ventaja, debía arriesgar un poco más e ir a por mis golpes”, explicó. En ese sentido, destacó la importancia de no esperar errores de la oponente y evitar intercambios largos desde el fondo de la pista.

Esta vez, la definición estuvo en línea con lo que ambas habían exhibido a lo largo del torneo: intercambios breves, servicios predominantes y una pulseada permanente por tomar la iniciativa desde el fondo de la cancha.

Rybakina marcó el rumbo en el primer set con un quiebre temprano que le permitió manejar el desarrollo con autoridad, sostenida en un elevado porcentaje de primeros saques y en la contundencia de sus golpes planos. Sabalenka buscó compensar con potencia y agresividad desde la devolución, aunque pagó caro varios errores no forzados en instantes clave.

Subió la intensidad la bielorrusa

La respuesta de la bielorrusa llegó en el segundo parcial. Subió la intensidad al resto y logró llevar el juego a intercambios más largos, un escenario que le permitió incomodar a la kazaja. Un quiebre a mitad del set le dio margen y terminó igualando el partido, empujando la final a un tercer capítulo cargado de tensión y con la sensación de que cualquier detalle sería decisivo.

El último set comenzó con un dominio claro de Sabalenka, que se adelantó 3-0 apoyada en la eficacia de su primer servicio y en la presión constante desde la devolución. Rybakina, sin embargo, mantuvo la calma, ajustó la dirección de sus saques, asumió menos riesgos y fue recortando la diferencia juego a juego hasta nivelar el marcador.

Con el 5-4 a su favor, la kazaja afrontó el turno final de saque con determinación. Sabalenka llegó a inquietar con un resto ganador que llevó el game al 30-30, pero Rybakina respondió con dos primeros servicios consecutivos sin devolución para sellar el triunfo y desatar la celebración en la Rod Laver Arena.

Sabalenka acepta que su rival fue mejor

Australian Open. Decepción fue el rostro de la bielorrusa Aryna Sabalenka durante la conferencia de prensa en Melbourne. (JOEL CARRETT/EFE)

Aryna Sabalenka aceptó que fue un partido “muy agresivo de principio a fin” y admitió que tuvo oportunidades que no logró concretar. “Ella jugó un tenis increíble y yo intenté dar lo mejor hasta el último punto. A veces hoy eres la perdedora y mañana la ganadora. Espero que esta temporada tenga más días buenos que malos”, señaló con una mezcla de autocrítica y optimismo.

A los 26 años, Rybakina reafirma su condición de especialista en superficies rápidas. Campeona de Wimbledon en 2022 y presencia habitual en las instancias decisivas de los torneos WTA 1000, la tenista nacida en Moscú y nacionalizada kazaja edificó su carrera sobre un servicio poderoso y una notable economía de movimientos desde el fondo de la cancha. Su capacidad para acortar los puntos y su templanza en los momentos de mayor presión la han convertido en una rival temida en el circuito.