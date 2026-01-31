Patrick Reed se mete a la lucha por el título en Bahréin

Bahrain Championship Patrick Reed podría ganar el domingo su segundo título consecutivo de la temporada 2026 en el DP World Tour. (Gregory Shamus)

Patrick Reed dio un buen salto en la tercera ronda del Bahrain Championship para meterse a la contienda por el título en torneo del DP World Tour que se juega en Bharéin. El estadounidense firmó tarjeta de 66 golpes y se coloca a cuatro de distancia del líder Calum Hill, a una ronda por jugarse el domingo.

Reed, quien en la presente semana renunció a LIV Golf con la intención de volver al PGA Tour, jugará en el Tour Europeo el resto del año, con el objetivo de terminar lo suficientemente alto en la clasificación de la Carrera a Dubái para volver en 2027 a la gira que lo vio crecer como profesional.

La jornada del sábado la empezó Reed con 10 golpes de diferencia sobre el líder escocés Calum Hill, pero tras sus 66 golpes del día (cinco birdies, un eagle y un bogey) redujo la distancia a solo cuatro impactos, su acumulado es de -12 golpes por -16 de Hill, quien hizo hoy par de campo (72).

“¡La ventaja ha disminuido un poco, pero el par no es el fin del mundo!”, dijo Hill tras su recorrido del sábado.

Reed comparte el tercer sitio con el también escocés Grand Forrest (67) y el veterano de muchas batallas en el golf, el español Sergio García (68) un fiel jugador LIV Golf.

El estadounidense ganó el domingo anterior el Dubai Desert Classic.

“Pegué muchos hierros de calidad al principio”, dijo Reed. “Encajé un par de putts y me dio confianza para los últimos nueve hoyos. Siempre es bueno un eagle. Solo necesito trabajar un poco en el chip. Cada vez que pierdo el green y tengo que hacer un chip, me cuesta un poco, lo cual no es normal en mí”, redondeó.

Por arriba de esta tercia de golfistas, el alemán Freddy Schott se mantiene firme en el segundo sitio por segundo día consecutivo, después de compartir el liderato el jueves con el español Alejandro del Rey que ahora empata al sitio 27. Schott con ronda de 70 y acumulado de -14 golpes, está a dos de distancia del puntero Hill y saca dos de renta a Reed, Forrest y García.