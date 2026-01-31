Todo un éxito el Torneo de Box “Verde y Oro” en la Alcaldía Iztapalapa

Promover el deporte. Aquí una de las púgiles ganadoras del torneo benéfico en Iztapalapa que se realizó el sábado 31 de enero. (Foto especial)

Con gran éxito concluyó el Torneo de Box “Verde y Oro” organizado por la Alcaldía Iztapalapa y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que, en esta ocasión, además de promover la salud, la recreación y el combate a las adicciones y la inseguridad, se realizó a favor del “Bienestar Animal”.

Previo a las 35 peleas finalistas celebradas en la Explanada Principal de esta demarcación, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, agradeció a los 350 participantes su disciplina y disposición a favor de estas causas y anunció más trabajo de su gobierno para promover éste y otros deportes, pues su impacto va más allá de la mera recreación y la salud física de los boxeadores.

“Aquí ya lo dijeron: el box es disciplina y es uno de los deportes que más gusta en Iztapalapa. Por eso lo seguiremos respaldando”, expresó al recordar que de los gimnasios de esta demarcación han salido muchos campeones nacionales e internacionales y reiterar que, los estos espacios bajo la custodia de su administración, estarán en condiciones cada vez más dignas para los atletas.

El CMB contribuye a la causa

Sumando esfuerzos. La alcaldesa de Iztapalapa Aleida Alavez Ruiz, encabezó el acto. (Foto especial)

Igualmente agradeció al CMB por la coorganización de este Torneo y por contribuir a que Iztapalapa crezca como “importante semillero de deportistas que saldrán a representarnos dignamente: enhorabuena y construyamos el buen vivir alentando el deporte y, sobre todo, al box”, puntualizó.

A nombre del CMB, su representante y coordinador, Abraham Ibarra, a su vez valoró la aportación de la administración de Iztapalapa para hacer de este torneo un evento cada vez más relevante a nivel nacional e internacional.

En similares términos se pronunciaron Loany Alejandra Pérez Mejía, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Concejo del Iztapalapa; Daniel “El Tremendo” Estrada, ex Campeón de Peso Ligero, ahora entrenador y vecino de esta Alcaldía; y Joel Sánchez Guerrero, medallista en Marcha de 50 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Pérez Mejía precisó que, como concejala de Iztapalapa, ha sido testigo del apoyo constante y decidido de la alcaldesa Alavez Ruiz a favor del deporte mediante la recuperación de espacios y creación de otros nuevos para su práctica, ejemplo de lo cual es la actual remodelación del “Francisco I. Madero”, así como a favor del bienestar animal.

A favor de perros y gatos

Obra benéfica. Las mascotas fueron los beneficiados en este evento en Iztapalapa. (Foto especial)

Al respecto, expresó su admiración a los participantes por su decisión de entrenar y prepararse para subir al ring, en esta ocasión a favor de perros y gatos, “lo que habla del gran corazón que tienen” los boxeadores, pero sobre todo a favor de ellos y su comunidad, pues con la práctica deportiva se alejan de la violencia y las adicciones, y promueven la solidaridad y el bienestar animal.

En 11 de las 35 peleas celebradas este 31 de enero participaron 11 finalistas de Iztapalapa. Iniciaron con el triunfo de Jaime Silva por “nocaut” sobre su rival de Tláhuac al minuto con 49 segundos del primer asalto.

Acudieron peleadores de más de 20 alcaldías y municipios de la Ciudad de México y de entidades vecinas, como el Estado de México e Hidalgo, a todos los cuales el Gobierno de Aleida Alavez agradeció su participación a favor de estas causas.