Alcaraz hace historia en Melbourne y completa el Grand Slam

MONUMENTAL Un triunfo para la eternidad.

El español Carlos Alcaraz escribió una página monumental en la historia del tenis al conquistar el Abierto de Australia tras vencer al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.Con tan solo 22 años y 272 días, el murciano se convirtió en el primer jugador en completar el Grand Slam, es decir, ganar los cuatro torneos grandes a lo largo de su carrera.

El partido, disputado en la Rod Laver Arena, se prolongó por tres horas y cuatro minutos y significó además el primer título de Alcaraz en Melbourne, el único que le faltaba para cerrar el círculo dorado del tenis.

UNA COLECCIÓN EXTRAORDINARIA

Con esta consagración, Alcaraz suma ya siete títulos de Grand Slam: dos en Wimbledon, uno en Roland Garros, uno en el Abierto de Estados Unidos y ahora el histórico triunfo en Australia.El español reafirma con ello su condición de número uno del mundo, consolidándose como la gran figura de la nueva generación.

Por su parte, Novak Djokovic, de 38 años, buscaba ampliar su récord con un vigésimo quinto Grand Slam, pero deberá conformarse con el ascenso al número tres del ranking mundial. El serbio, aun así, continúa siendo el jugador más laureado de la historia del tenis.

CAMBIO DE ERA

Este triunfo simboliza un relevo generacional que parecía inevitable, pero que ahora adquiere un significado contundente.Alcaraz no solo venció a Djokovic en su territorio preferido —donde el serbio ha dominado con mano de hierro durante casi dos décadas— sino que lo hizo con autoridad, temple y una madurez impropia de su edad.

La victoria del murciano en Melbourne será recordada como el momento en que una nueva era en el tenis quedó oficialmente inaugurada.