Álvaro Fidalgo se despide del América y regresa al fútbol español: ¿Cuál será su nuevo equipo?

Álvaro Fidalgo se despide del América Fotoarte: La Crónica

En uno de los movimientos más relevantes del mercado de fichajes 2026, el mediocampista Álvaro Fidalgo está a punto de escribir un nuevo capítulo en su carrera: su salida del Club América para regresar al fútbol europeo con el Real Betis Balompié de España, donde firmará un contrato que lo vinculará con el equipo hasta junio de 2030.

Este paso, casi confirmado por fuentes cercanas a la negociación, representa el cierre de un ciclo de cinco años en el fútbol mexicano para uno de los futbolistas más constantes y queridos por la afición azulcrema.

¿Cómo llegó Álvaro Fidalgo al América?

Fidalgo llegó al Club América en 2021 procedente de España, siguiendo la recomendación del entonces técnico Santiago Solari. A partir de ese momento, el mediocampista español se consolidó como pieza clave del equipo, destacando por su inteligencia para construir estrategias y juegos sobre la canche lo que lo convirtieron en un referente del ADN americanista.

Durante su permanencia en la Liga MX, Fidalgo jugó cerca de 200 partidos oficiales con las Águilas, aportando goles, asistencias y una presencia constante en el esquema ofensivo. Sus proezas en México incluye títulos como: tres campeonatos de Liga MX, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

Estas conquistas lo inscribieron en la llamada “generación dorada” del club bajo la dirección de André Jardine y le ganaron el cariño de la afición.

Real Betis ya lo espera

Las negociaciones entre Club América y Real Betis han avanzado rápidamente en los últimos días. Según reportes, el acuerdo se encuentra en sus detalles finales y se espera que el fichaje se haga oficial en breve, con un contrato que durará cuatro temporadas y media hasta junio de 2030.

Este movimiento no solo representa el regreso de Fidalgo a su país natal, sino también una oportunidad para consolidarse en una de las ligas más competitivas del fútbol europeo, dirigida por un técnico con experiencia como Manuel Pellegrini.

La noticia ha generado diversas reacciones en el entorno americanista y en el fútbol mexicano en general. Para algunas voces del club, la salida de Fidalgo será difícil de reemplazar por su liderazgo dentro del campo y su conexión con la afición.

Mientras tanto, en España, su llegada al Betis es vista como un refuerzo sólido para fortalecer el mediocampo verdiblanco, sobre todo en un proyecto que busca estabilidad y crecimiento a largo plazo. La firma hasta el 2030 refleja la confianza en su calidad y en el impacto que puede tener en la LaLiga 2026-27.