Contundente triunfo de Diablos Rojos Femenil

SAFE. Las Diablos Rojos Femenil jugaron a ganar y lo consiguieron. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

La superioridad de Diablos Rojos Femenil fue total en el segundo juego de la serie ante Sultanes de Monterrey y las escarlatas se embolsaron un triunfo cómodo, 3-7, para afianzarse en el liderato solitario de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

Los bates de las escarlatas tronaron durante todo el partido en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital mexicana para sumar 11 hits y con ello llegaron a una marca de 7-1, mientras que Sultanes se hunde en los standings, con 1-7, el peor inicio de su historia en la joven liga.

La cubana Yilian Tornés y la estadounidense Carley Hoover se combinaron para mantener a raya a las regiomontanas y permitieron seis hits, además de ser fuertemente apoyadas por su defensa, que consiguió dejar en base a cinco jugadoras de Sultanes.

INICIO AGRESIVO

Sultanes comenzó de manera agresiva, y la carrera de la quiniela se dio con la primera bateadora, Baylee Klingler, quien recibió base por bola, avanzó a segunda en toque de sacrificio de Morgan Howe y llegó a home gracias a un doblete de Soclaina Van Gurp, quien también anotó, con doble de Yarianna López.

Las actuales campeonas de la LMS, Diablos Rojos, contratacaron en ese mismo inning con doble por el central, de Janae Jefferson, quien llegó a la registradora tras cuadrangular de la ganadora de la triple corona Jazmyn Jackson. Leannelys Zayas conectó hit por tercera, avanzó a segunda en ‘pass ball’, y llegó a la registradora tras batazo de Rosangela Jardínes, para irse al frente 2-3 en la pizarra.

AUMENTAR LA VENTAJA

Las escarlatas aumentaron la ventaja en el segundo rollo, con un vuelacerca de Zayas que remolcó a Jefferson, para el 2-5.

Las Sultanes tuvieron un tímido ataque en la tercera, gracias a un jonrón de Van Gurp, por todo el central, para el 3-5, sin embargo, el brazo de Tornés y el relevo de Hoover se combinaron para sacar las últimas cuatro entradas sin carrera.

Con esta actuación Zayas fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa del encuentro y suma un jonrón más a su cuenta. “No teníamos que confiarnos. Aunque ahora no pasen por un buen momento, las Sultanes tienen jugadoras muy reconocidas y peligrosas, y tenemos que mantener la unidad, para que los resultados se sigan dando y mantengamos la buena racha”, dijo la cubana.

Por su parte, Denise Fuenmayor, la manager de la novena escarlata, rescató el hecho de que tanto en la parte baja como alta del line up, sus jugadoras tienen poder al bate. “Da tranquilidad, da calma saber que cualquiera puede responder en los momentos ofensivos y pienso que el line up ya está bastante completo”, en respuesta a la baja que habían mostrado las jugadoras mexicanas.

“Seguimos buscando a jugadoras que nos puedan ayudar a lo largo de toda la temporada. Ya tenemos a (Byanka) Durán (jardín derecho), que nos dio un par de carreras en un inning que necesitamos. Ha sido la revelación hasta el momento. Ella se dio a notar en el ‘early camp’, las opiniones y análisis que me dieron en torno a ella es que estaba lista para jugar”.

El siguiente juego de Diablos Rojos Femenil recibirá en el Estadio Alfredo Harp Helú el 5 y 6 de febrero a Veracruz, quienes -al momento- se ubica en el segundo lugar de los standings.

“Yo sigo enfocada en mi juego, mientras las muchachas sigan produciendo desde el primer inning vamos a tener bastante chance”, finalizó Fuenmayor.