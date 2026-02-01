Yareli Acevedo arrasa en el Nacional de Pista y reafirma su dominio rumbo a LA28

CARTA FUERTE. Yareli es una de los prospectos para realizar un buen papel en el ciclo olímpico.

La ciclista mexicana Yareli Acevedo Mendoza, campeona mundial y una de las figuras más sólidas del ciclismo de pista nacional, firmó una actuación impecable al obtener múltiples medallas de oro en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista, celebrado en Xalapa, Veracruz.

El martes 27 de enero, Acevedo abrió su agenda competitiva con un triunfo contundente en la persecución individual, donde marcó un tiempo de 4:42, registro que marcó el comienzo de una semana dominante sobre el óvalo veracruzano.

TRES OROS CONSECUTIVOS Y UNA EXHIBICIÓN TOTAL

Dos días después, el 29 de enero, la pedalista capitalina amplió su cosecha dorada al coronarse en las pruebas de carrera por puntos y scratch, ambas con actuaciones tácticas que la distanciaron claramente del resto de competidoras.

Su ritmo imparable continuó el 30 de enero, cuando se proclamó campeona nacional del ómnium, sumando un total de 182 puntos en una prueba que exige resistencia, velocidad y precisión estratégica. Este resultado consolidó su hegemonía en el conjunto de pruebas multidisciplinarias.

CIERRE PERFECTO: ELIMINACIÓN Y MADISON

La participación de Acevedo culminó este sábado con otros dos títulos nacionales en eliminación y madison, sellando una competencia perfecta que confirma su estatus como la máxima exponente del ciclismo de pista en México.

Con esta barrida de triunfos, la ciclista reafirma su jerarquía y su papel central en el proyecto nacional rumbo a competencias internacionales.

REGRESO A LA CDMX Y PREPARACIÓN PARA EL PANAMERICANO

Tras su exitoso paso por Veracruz, Acevedo Mendoza regresará a la Ciudad de México para un periodo de recuperación y posteriormente iniciar su preparación hacia el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista, que se llevará a cabo en Santiago de Chile, escenario donde ya se ha consagrado como campeona mundial y panamericana.

La capitalina, estudiante de la UNAM, destacó la importancia de este tramo del calendario, que marca la primera gran prueba de su temporada internacional.

CENTROAMERICANOS, RUTA Y EL SUEÑO OLÍMPICO

“Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son una competencia que disfruto mucho. Será mi primera experiencia en República Dominicana y representar a México en este escenario es un compromiso que asumo con total entrega. Competiré en persecución por equipos, ómnium y madison, y existe la posibilidad de participar también en ruta”, comentó la ciclista.

De manera paralela, Acevedo continuará con su calendario internacional con el objetivo de acumular experiencia, puntos y resultados de cara al ciclo olímpico, cuya meta mayor está clara: clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.