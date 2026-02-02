Super Bowl LX: la simulación de Madden ya dijo quién va a ganar el Vince Lombardi este año

Madden NFL 26 Desarrollado por EA Sports, el simulador definitivo de fútbol americano Madden reveló el posible resultado para el Super Bowl LX.

EA Sports publicó el posible resultado del Super Bowl LX realizado por el simulador Madden NFL 26, herramienta especializada en analizar jugadores, entrenadores y jugadas de fútbol americano.

De acuerdo con la simulación oficial de este año, el Madden 26 desarrolló un reñido juego para el domingo 8 de febrero, donde la corta brecha entre ambos equipos se inclinará a favor de los Seahawks de Seattle con una ventaja 23-20 sobre Patriots de New England.

¿Qué es el Madden 26 y y cómo funciona?

Madden NFL 26 es un videojuego en línea desarrollado por Electronic Arts (EA) para la división Sports, lanzado el mes de agosto de 2025 y con clasificación E, es decir, que su contenido está dirigido a público de diferentes edades a partir de los 6 años.

Este videojuego emula el deporte tradicional de fútbol americano, el cual puede simular un partido típico de dicho deporte a través del control de usuarios a los jugadores de su equipo elegido para llamar jugadas y ejecutarlas como los jugadores en el campo.

Clint Oldenburg, exjugador de la NFL y director de producción de fútbol americano en EA Orlando, ha estado involucrado en todos los aspectos de Madden, encargándose de cuidar que la acción en el campo sea lo más auténtica posible.

Simulación del Super Bowl LX en Madden 26: los Seahawks se coronan campeones

Durante los últimos meses, especialistas en el desarrollo del Madden 26 han añadido mejoras al videojuego de simulación, centrándose notoriamente en la velocidad para entregar una experiencia de acción más rápida y fluida.

Además, cuenta con más de 1000 nuevas jugadas que no se limitan a los pases, sino que integraron jugadas de carrera y conceptos como Bash, Counter Read y Power Read.

Este tipo de mejoras pueden apreciarse en la simulación del Super Bowl LX que EA Sports liberó este lunes 2 de febrero, donde anticipa una victoria para Seahawks y proyecta a Sam Darnold como el Jugador Más Valioso del partido.

Según la simulación, Darnold destaca con una actuación sólida de pases con anotación, mientras que Kenneth Walker III es el responsable de remontar al equipo con un touchdown decisivo en los últimos segundos del juego, terminando 23-20 sobre los Patriots de New England.

Los algoritmos avanzados y datos de millones de partidos fueron la clave para esta simulación llena de cambios de ritmo, ajustes defensivos y momentos clave para ambos equipos, detalles que los clientes del Madden NFL podrán replicar a partir del 5 de febrero en EA Play.