Victoria Chávez, Atleta del Año 2025 de los Juegos Mundiales

EXCELENCIA. De las mejores atletas del mundo.

La bandera mexicana volvió a lo más alto gracias a Victoria Chávez, integrante de la selección nacional de flag football, quien fue elegida como la “Atleta del Año 2025 de los Juegos Mundiales”, reconocimiento otorgado por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA).

Tras casi un mes de votaciones alrededor del planeta, la IWGA anunció este lunes los resultados oficiales en su portal: Chávez obtuvo 50 mil 537 votos, cifra que le permitió superar a los bailarines alemanes Marius Balan y Khrystyna Moshenska (43 mil 528) y a la también mexicana, campeona mundial de muaythai, Laura Burgos (29 mil 753).

LA HEROÍNA DE CHENGDÚ 2025

La jugadora chihuahuense se ha consolidado como una de las grandes referentes del flag football mexicano y mundial, especialmente tras su actuación en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, donde fue pieza clave para la histórica medalla de oro conseguida por México.

Aquel triunfo quedó marcado por una jugada épica en la que México derrotó a Estados Unidos en el último segundo, un momento que llevó a Chávez a la conversación global y que hoy se refleja en este prestigioso galardón.

UN PREMIO CON VALOR PERSONAL Y EMOCIONAL

Tras recibir la noticia, Victoria Chávez recordó el camino que la llevó hasta aquí y compartió un mensaje lleno de emoción:

“Es un sueño para mí y nunca imaginé vivir algo así. Hace dos años estaba en una cama de hospital sin saber si regresaría al campo de juego. Experimentar todo esto con mi equipo supera cualquier sueño imaginado y es un recordatorio de que Dios existe y siempre ha estado conmigo”.

La receptora también destacó el significado de portar los colores nacionales:

“Lo más hermoso de representar a México es llevar el sueño de tantos corazones. Saber que nuestro país nos apoya nos da mil razones para no rendirnos. También es especial ver lo que México representa a nivel mundial y lo mucho que otros países nos aprecian”.

UN IMPULSO PARA EL CICLO OLÍMPICO RUMBO A LOS ÁNGELES 2028

Este reconocimiento llega en un momento crucial para el flag football mexicano, que está por iniciar su primer ciclo olímpico con miras a su debut en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El equipo femenil mexicano —actual campeón mundial y de Juegos Mundiales— partirá como candidato natural a la medalla de oro, y figuras como Chávez serán clave en este nuevo capítulo para la disciplina.

UN PREMIO QUE RECONOCE EXCELENCIA E INSPIRACIÓN

El galardón “Atleta del Año” distingue a las y los deportistas que destacan por su rendimiento deportivo, su impacto en la visibilidad internacional de su disciplina y su capacidad para inspirar a nuevas generaciones.

De acuerdo con la IWGA, los tres primeros lugares de la votación recibirán un trofeo especial, un premio de valor deportivo y un amplio apoyo promocional, lo que impulsará aún más la proyección internacional de Victoria Chávez.

