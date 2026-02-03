Deportes

Las principales figuras de la NFL se reúnen en San Francisco para disputar la NFL Pro Bowl Games 2026, el tradicional duelo entre conferencias que forma parte de la semana previa al Super Bowl LX

NFL Pro Bowl Games 2026: horario, canal y cómo ver en vivo el juego AFC vs NFC

Por Fernando Luviano
El evento principal enfrenta a los mejores jugadores de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC) en un partido que combina espectáculo, competencias de habilidades y el enfrentamiento estelar entre ambas conferencias.

¿Cuándo cambio el formato del Pro Bowl?

En septiembre de 2022, la NFL tomó una decisión histórica: eliminar el fútbol americano de contacto en el Pro Bowl. A partir de 2023, nacieron los Pro Bowl Games: Este nuevo concepto sustituyó el partido tradicional por un juego de flag football (tochito) sin contacto, rodeado de diversas competencias de habilidades.

¿Cuándo y dónde se jugará el Pro Bowl Games 2026?

  • Fecha: Martes 3 de febrero de 2026
  • Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Sede: San Francisco, California
  • Formato: Flag football 7 contra 7, más competencias de habilidades de los jugadores.

¿Cómo y dónde puedo ver el Pro Bowl Games 2026 en vivo?

  • Televisión: ESPN
  • Streaming: Disney+ y ESPN App

¿Qué es el Pro Bowl Games y cómo funciona?

El Pro Bowl Games combina el tradicional partido entre conferencias con retos de habilidades entre quarterbacks, receptores y defensivos. Los resultados de las competencias suman puntos para definir al ganador global del evento, ofreciendo un espectáculo dinámico y seguro para los jugadores y los aficionados.

¿Quiénes son los jugadores seleccionados para la NFC?

Quarterbacks: Matthew Stafford, Sam Darnold, Dak Prescott

Running Backs: Jahmyr Gibbs, Christian McCaffrey, Bijan Robinson

Fullback: Kyle Juszczyk

Receptores: Puka Nacua, Jaxon Smith‑Njigba, George Pickens, Amon‑Ra St. Brown

Tight Ends: Trey McBride, George Kittle

Línea ofensiva: Penei Sewell, Tristan Wirfs, Trent Williams, Tyler Smith, Joe Thuney, Chris Lindstrom

Centros: Drew Dalman, Cam Jurgens

La defensiva incluye especialistas en línea defensiva, linebackers, cornerbacks y safeties, así como equipos especiales.

¿Quiénes son los jugadores seleccionados para la AFC?

Quarterbacks: Josh Allen, Justin Herbert, Drake Maye

Running Backs: De’Von Achane, James Cook, Jonathan Taylor

Fullback: Patrick Ricard

Receptores: Ja’Marr Chase, Tee Higgins, Courtland Sutton, Nico Collins

Tight Ends: Brock Bowers, Travis Kelce

Línea ofensiva: Joe Alt, Dion Dawkins, Garett Bolles, entre otros

Defensiva y especialistas: Myles Garrett (DE), Denzel Ward (CB), Derwin James Jr. (S), T.J. Watt (OLB), Quinnen Williams (DL), Cameron Dicker (kicker), Jordan Stout (punter), Ross Matiscik (LS)

