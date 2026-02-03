NFL Pro Bowl Games 2026: horario, canal y cómo ver en vivo el juego AFC vs NFC

El evento principal enfrenta a los mejores jugadores de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC) en un partido que combina espectáculo, competencias de habilidades y el enfrentamiento estelar entre ambas conferencias.

¿Cuándo cambio el formato del Pro Bowl?

En septiembre de 2022, la NFL tomó una decisión histórica: eliminar el fútbol americano de contacto en el Pro Bowl. A partir de 2023, nacieron los Pro Bowl Games: Este nuevo concepto sustituyó el partido tradicional por un juego de flag football (tochito) sin contacto, rodeado de diversas competencias de habilidades.

¿Cuándo y dónde se jugará el Pro Bowl Games 2026?

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: San Francisco, California

Formato: Flag football 7 contra 7, más competencias de habilidades de los jugadores.

¿Cómo y dónde puedo ver el Pro Bowl Games 2026 en vivo?

Televisión: ESPN

Streaming: Disney+ y ESPN App

¿Qué es el Pro Bowl Games y cómo funciona?

El Pro Bowl Games combina el tradicional partido entre conferencias con retos de habilidades entre quarterbacks, receptores y defensivos. Los resultados de las competencias suman puntos para definir al ganador global del evento, ofreciendo un espectáculo dinámico y seguro para los jugadores y los aficionados.

¿Quiénes son los jugadores seleccionados para la NFC?

Quarterbacks: Matthew Stafford, Sam Darnold, Dak Prescott

Running Backs: Jahmyr Gibbs, Christian McCaffrey, Bijan Robinson

Fullback: Kyle Juszczyk

Receptores: Puka Nacua, Jaxon Smith‑Njigba, George Pickens, Amon‑Ra St. Brown

Tight Ends: Trey McBride, George Kittle

Línea ofensiva: Penei Sewell, Tristan Wirfs, Trent Williams, Tyler Smith, Joe Thuney, Chris Lindstrom

Centros: Drew Dalman, Cam Jurgens

La defensiva incluye especialistas en línea defensiva, linebackers, cornerbacks y safeties, así como equipos especiales.

¿Quiénes son los jugadores seleccionados para la AFC?

Quarterbacks: Josh Allen, Justin Herbert, Drake Maye

Running Backs: De’Von Achane, James Cook, Jonathan Taylor

Fullback: Patrick Ricard

Receptores: Ja’Marr Chase, Tee Higgins, Courtland Sutton, Nico Collins

Tight Ends: Brock Bowers, Travis Kelce

Línea ofensiva: Joe Alt, Dion Dawkins, Garett Bolles, entre otros

Defensiva y especialistas: Myles Garrett (DE), Denzel Ward (CB), Derwin James Jr. (S), T.J. Watt (OLB), Quinnen Williams (DL), Cameron Dicker (kicker), Jordan Stout (punter), Ross Matiscik (LS)