San Diego FC vs Pumas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

San Diego FC vs Pumas Club Universidad Nacional visita la casa del equipo donde milita Chucky Lozano (Crónica Digital)

Pumas y San Diego FC protagonizan hoy uno de los partidos más interesantes de la primera ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2026. A continuación, te contamos todos los detalles del juego de ida de la Concachampions que se disputa en el Snapdragon Stadium, en San Diego, California, Estados Unidos: horario y dónde ver en vivo.

El equipo donde milita el Chucky Lozano hará su presentación internacional frente al Club Universidad Nacional de la UNAM. El delantero mexicano no fue convocado para el encuentro de la Concacaf Champions Cup 2026 este martes 3 de febrero.

Previa y pronóstico San Diego FC vs Pumas | Partido de la Concachampions 2026 de la Liga MX

En su primer año en la MLS, San Diego FC terminó como líder de la Conferencia Oeste, resultado que le abrió las puertas de la Concachampions 2026.

El equipo dirigido por Mikey Varas construyó su identidad alrededor del desequilibrio ofensivo de Anders Dreyer, quien cerró la temporada con 19 goles y 19 asistencias, acompañado por la contundencia de Amahl Pellegrino y la visión de Jeppe Tverskov desde el mediocampo.

Pumas UNAM inicia su participación número 13 en el torneo continental con buen ritmo en la Liga MX y con la misión de volver a ser protagonista ene la Concachampions. En el Clausura 2025 viene de golear a Santos y está invicto.

Tres títulos respaldan la historia del Club Universidad Nacional en la Concacaf y dos subcampeonatos. Además, el antecedente frente a clubes estadounidenses juega a su favor, con siete victorias en 14 enfrentamientos.

El pronóstico apunta a una serie cerrada, con ligera ventaja para los universitarios por experiencia. Sin embargo, el empate es el resultado que se perfila hoy.

¿A qué hora juegan San Diego FC vs Pumas hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 22:00 horas, tiempo del centro de México, en el Snapdragon Stadium de San Diego, California.

Transmisión en vivo ¿En qué canal pasan el partido San Diego FC vs Pumas?

La transmisión del partido San Diego FC vs Pumas no será en TV abierta ni gratis. Estará disponible en televisión de paga a través de FOX. Para quienes prefieren seguir el encuentro en plataformas digitales, el juego también podrá verse en streaming por FOX One.

Alineaciones probables San Diego FC vs Pumas

San Diego FC saltaría al campo con Pablo Sisniega en la portería, respaldado por Luca Bombino, Christopher McVey, Ian Pilcher y Manu Duah en la defensa. En el mediocampo aparecerían Onni Valakari, Jeppe Tverskov y Aníbal Godoy, mientras que el ataque estaría liderado por el tridente conformado por Anders Dreyer, Amahl Pellegrino y Corey Baird.

Pumas UNAM, bajo la dirección de Efraín Juárez, perfila a Keylor Navas en la portería, con Álvaro Angulo, Rubén Duarte, Nathanael Ananias da Silva y Jesús Rivas en defensa. El equilibrio en el centro del campo recaería en Adalberto Carrasquilla y César Garza, acompañados por Jordan Carrillo, con Robert Morales, Alan Medina y Juninho como referentes ofensivos.