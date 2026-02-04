Exatlón México, la Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy miércoles 4 de febrero? (Fb: Exatlón México)

La Batalla Colosal es una de las competencias que requieren mayor exigencia física para ambos equipos.

Cada miércoles, en Exatlón México, los competidores demuestran su resistencia en una prueba de alto desgaste físico, diseñada para medir resistencia, coordinación y ejecución bajo presión.

Este miércoles 4 de febrero, el equipo rojo y el equipo azul disputarán la Batalla Colosal en Exatlón México. ¿Quién gana hoy miércoles 4 de febrero? Aquí te decimos quién recibirá las ventajas estratégicas para los siguientes días.

¿Quién gana hoy miércoles 4 de febrero la Batalla Colosal en Exatlón México?

La competencia de hoy es una de las más exigentes de la semana. Ambos equipos enfrentarán circuitos más largos y complejos, por lo que los aficionados de Exatlón México se preguntan quién ganará la Batalla Colosal.

De acuerdo con la información que circula en redes sociales y en sitios de spoilers, el equipo rojo lograría llevarse el triunfo en el capítulo de este miércoles 4 de febrero.

Por lo que, si los spoilers están en lo correcto, los rojos —conformados por Mati Álvarez, Mario Osuna, Paulette Gallardo, Humberto Noriega, César Villaluz, Karol Rojas, Ella Bucio, Benjamín Saracho y Emilio Rodríguez— ganarían hoy la Batalla Colosal en Exatlón México, por lo que se espera que obtengan algún premio de alto impacto, como experiencias exclusivas fuera de la competencia, viajes, fiestas, días de spa, motocicletas o premios de gran valor.

¿Dónde y cómo ver la Batalla Colosal hoy en Exatlón México?

La Batalla Colosal de hoy, miércoles 4 de febrero, en Exatlón México, se puede disfrutar en TV Azteca, ya sea por Azteca Uno o Azteca 7, así como en su sitio web.

El encuentro de hoy será una batalla llena de explosividad, fuerza y agresividad por llevarse el triunfo.