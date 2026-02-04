Obed Vargas, nuevo fichaje del Atlético: el joven mexicano que cumplió su sueño rojiblanco

REFUERZO. El Atlético asegura a Obed Vargas y lo inscribe en LaLiga.

El Atlético de Madrid concretó la contratación del centrocampista mexicano Obed Vargas, de apenas 20 años, procedente del Seattle Sounders de la MLS, después de superar el reconocimiento médico y firmar contrato de largo plazo. El futbolista ya aparece como “traspaso” y con estatus “validado provisional” en el registro oficial de LaLiga, un paso indispensable para habilitar su futura cesión en esta misma ventana invernal.

Aunque el club rojiblanco aún no ha oficializado la operación, la inscripción confirma la incorporación del futbolista y abre la puerta a su inminente salida a préstamo. La idea es que el mediocampista sume minutos en un entorno competitivo y acelere su adaptación al ritmo del fútbol español.

UN TALENTO FORMADO EN ESTADOS UNIDOS QUE YA ENFRENTÓ AL ATLÉTICO

Nacido en Alaska y formado íntegramente en las fuerzas básicas del Seattle Sounders, Obed Vargas dio el salto al primer equipo a los 15 años y se consolidó como uno de los jóvenes con mayor proyección en la MLS. Este mismo 2025 se midió al Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes, el pasado 19 de junio, como titular en el duelo que los rojiblancos ganaron 3-1.

Internacional con la selección mexicana absoluta en tres ocasiones, Vargas está en la órbita para integrar la lista rumbo al Mundial del próximo verano, donde México buscará renovar su representación tras la Copa del Mundo de 2022.

“ESTOY AQUÍ POR EL ESFUERZO DE MIS PAPÁS”: OBED VARGAS EN SU PRESENTACIÓN

El nuevo fichaje rojiblanco fue presentado este miércoles en el Estadio Metropolitano, acompañado por su familia. Conmovido y orgulloso, el futbolista recordó los orígenes de su historia.

“Mis papás migraron de México a Alaska por un mejor futuro y estoy aquí por el esfuerzo de ellos”, afirmó. “Este logro no es sólo mío: es de mis abuelos, de mi familia y de la gente que me rodea. No es fácil salir de Alaska, jugar al fútbol, luego salir de Estados Unidos y estar acá”.

Vargas subrayó que su llegada al Atlético representa un compromiso inmediato: “Estoy enfocado en demostrarle a toda la gente del Atlético de Madrid que estoy hecho para estar aquí”.

“AHORA TOCA COMPETIR, BATALLAR, JUGAR Y DEMOSTRAR DE LO QUE ESTOY HECHO”

Describiéndose como un seguidor del club “desde niño”, Obed Vargas contó que su amor por el Atlético nació cuando asistió con su padre a un partido de Champions en el desaparecido Vicente Calderón. Por eso, su fichaje —hasta el 30 de junio de 2030— es para él “un sueño hecho realidad”.

“Se cumple un sueño, pero ahora es tiempo de trabajar. He sido aficionado, pero ahora tengo otros trabajos que hacer. Tengo que demostrar en el campo y pelear todos los días por este club”, declaró el jugador, que ya ha completado dos entrenamientos bajo las órdenes de Diego Simeone.

COMPETENCIA, ESTILO Y PRIMEROS OBJETIVOS

Vargas se describió como un mediocampista “box to box”, disciplinado, intenso y con capacidad para abarcar grandes zonas del campo.

“Creo que puedo aportar en ataque y en defensa. Quiero que la afición vea mi trabajo y mi disciplina”, señaló. En su memoria conserva la imagen del primer partido que vio del Atlético: “Fue en el Calderón, con mi papá, y ahí me enamoré de esta institución”.

Ahora, con el partido de Copa del Rey ante el Betis a la vista, Vargas sabe que el reto empieza desde el primer día. “Por una razón se fijaron en mí. Ahora toca competir con mis ídolos, batallar y demostrar”

UN MERCADO MOVIDO PARA EL ATLÉTICO

La llegada de Obed Vargas es el segundo fichaje invernal del club, después del nigeriano Ademola Lookman. El Atlético trabaja además en cerrar la incorporación del mediocampista Rodrigo Mendoza, procedente del Elche.

En cuanto a salidas, el club ha dado movimiento a cuatro futbolistas: