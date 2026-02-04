Super Bowl LX: ¿Qué está pasando con la marca Fanatics y por qué los fans se están quejando de su mercancía?

Fanatics Fans de la NFL y de otros deportes han señalado a la compañía por reducir de forma considerable la calidad de jerseys y productos de los equipos desde que son los fabricantes oficiales.

Millones de personas están esperando el resultado final de la temporada de la NFL con el Super Bowl y millones más aguardan por el espectáculo de Medio Tiempo de Bad Bunny. Mientras tanto, otra subtrama se está desarrollando entre los fans en contra de la marca “Fanatics”. En plena semana de “Súper Tazón”, miles de quejas en redes sociales han explotado en contra de la empresa por la calidad y los diseños de la mercancía, así como de los tiempos de entrega y otros problemas al rededor de la misma. Esto es todo lo que está ocurriendo.

Fans explotan por la mala calidad de mercancía del Super Bowl LX

Al rededor del partido de futbol americano más importante del año, hay una enorme maquinaría de mercadotecnia que llena los días previos con jerseys conmemorativos, gorras exclusivas, playeras edición especial y otro tipo de artículos para que los fans más eufóricos y adinerados puedan tener un recuerdo tangible o coleccionable del histórico enfrentamiento.

Jerseys del Super Bowl LX Los fans han denunciado que los parches de Super Bowl no están colocados en el mismo lugar, acusando a la marca de arruinarlos.

Sin embargo, este año las cosas han sido diferentes, miles de fans han protestado en contra de Fanatics, la empresa encargada de producir estos productos. Algunos de los principales puntos son la calidad en las telas, la posición de los parches del Super Bowl, el bordado y diseño de las gorras, precios que cambian en entre el sitio web y las tiendas en línea, la disponibilidad, entre otros.

A una semana del Super Bowl, la marca Fanatics emitió un comunicando informando que la demanda sobrepasó sus expectativas y pidió una disculpa por la poca disponibilidad de jerseys, sin embargo, negaron que la calidad bajara en cuanto a las playeras que eran fabricadas anteriormente por Nike a pesar de la molestia y de los comentarios de los fans. De igual forma, ofreció un reembolso a quienes estuvieran insatisfechos con su compra o con su pedido en línea.

También, ha habido múltiples quejas en cuanto a los precios de la mercancía, así como de las demoras de los pedidos en línea, algunos de ellos marcados para llegar hasta el mes de marzo, es decir, semanas después de que ocurra el partido.

“Queremos que sepan que los escuchamos y que estamos listos con una amplia variedad de camisetas y artículos para aficionados para quien gane el domingo. No hay nada mejor que servir a los apasionados del deporte y valoramos sus comentarios por encima de todo.”

NFL fans, we've seen your jersey feedback, and we take it very seriously. We’ve let Patriots and Seahawks fans down with product availability – we own that and we are sorry.



This Super Bowl matchup has created unprecedented challenges for us because of the massive surge in… — Fanatics (@Fanatics) February 3, 2026

¿Qué es Fanatics y por qué tiene los derechos de mercancía de los equipos de la NFL?

Fanatics, Inc. es una empresa global de comercio electrónico y productos deportivos enfocada en mercancía con licencia oficial para aficionados de deportes profesionales y universitarios. Comenzó en 1995 como una pequeña tienda llamada Football Fanatics en Jacksonville, Florida, y con el tiempo se transformó en un líder mundial en venta, manufactura y distribución de productos deportivos licenciados.

Mercancía Super Bowl LX Los fan han señalado que la mercancía no sólo se ve de una baja calidad, sino que además se siente "genérica" y que el precio es demasiado alto.

Actualmente gestiona e-commerce y productos de ligas importantes de Estados Unidos como la NFL, NBA, MLB y NHL, además de universidades y equipos internacionales.

En mayo de 2018, la NFL, Nike y Fanatics anunciaron un acuerdo histórico de 10 años por el cual Fanatics obtiene derechos exclusivos de licencia para fabricar y distribuir la mercancía oficial Nike de la NFL destinada a fanáticos (camisetas, sudaderas, gorras y otros productos vendidos en tiendas y en línea).

Este acuerdo comenzó a aplicarse con la temporada 2020 de la NFL, marcando el momento en que Fanatics pasó de ser principalmente un vendedor a también ser el fabricante principal de la mercancía oficial de aficionados bajo la marca Nike.