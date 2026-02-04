UFC México: Brandon Moreno ya tiene rival para su próxima pelea en CDMX

El campeón mundial de peso mosca de UFC, Brandon Moreno, ya tiene confirmado a su rival para su próxima pelea en la Ciudad de México. El combate se llevará a cabo el 28 de febrero de 2026 durante el evento UFC Fight Night en la Arena Ciudad de México.

¿Por qué cambió el oponente original de Brandon Moreno?

Originalmente, el combate de Moreno estaba programado para enfrentar a Asu Almabayev, peleador kazajo que destacaba por su récord ascendente en la división de peso mosca. Sin embargo, una lesión en el brazo obligó a Almabayev a retirarse del combate, dejando un vacío en el cartel estelar.

¿Quién es el nuevo rival de Brandon Moreno?

Ante esta situación, la UFC confirmó a Lone’er Kavanagh, un peleador británico en ascenso, como el nuevo rival de Moreno. Kavanagh cuenta con un récord destacado y varios nocauts importantes en su trayectoria, lo que promete un enfrentamiento competitivo y emocionante para los aficionados mexicanos.

🚨 Nuevo rival, mismo objetivo 👊



Brandon "The Assassin Baby" Moreno enfrentará ahora a Lone’er Kavanagh en el evento estelar de #UFCMexico 🇲🇽 este 28 de Febrero. Ya tienes tus boletos???



Encuéntralos en Superboletos https://t.co/ZP6yaWumQZ pic.twitter.com/gwPLS84ymt — UFC Español (@UFCEspanol) February 4, 2026

¿Qué se espera del evento?

El evento promete ser uno de los más atractivos del calendario de UFC en 2026, con Moreno manteniéndose como cabeza del cartel principal pese al cambio de rival. Se espera que el combate atraiga a una gran cantidad de público y marque un momento histórico al tener al primer campeón mexicano enfrentándose en casa contra un contendiente europeo en ascenso.

¿Cómo seguir el combate?

Los fanáticos podrán seguir de cerca todos los detalles y la cobertura oficial del evento a través de los canales oficiales de UFC, donde se compartirán horarios y transmisiones en vivo.