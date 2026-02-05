Atlas vs Pumas Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX Femenil (Fut MX - Pumas MX Femenil)

Los partidos de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil ya iniciaron, y entre la cartelera destaca el duelo entre Atlas vs Pumas Femenil, que se disputará en el Estadio Jalisco este jueves 5 de febrero.

Aquí te compartimos a qué hora será el partido de las rojinegras frente a las universitarias, así como los detalles de la transmisión, para que no te pierdas un solo momento de la Liga MX Femenil.

Atlas vs Pumas Liga MX Femenil: horario del partido de hoy, 5 de febrero

El Atlas Fútbol Club Femenil recibirá en el Estadio Jalisco este jueves 5 de febrero al Club Universidad Nacional Femenil, en punto de las 21:06 horas (tiempo del Centro de México).

El encuentro, con sede en Zapopan, Jalisco, forma parte de la cartelera de partidos correspondientes a la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

Atlas vs Pumas Femenil: canal, cómo y dónde ver la Liga MX Femenil

En este enfrentamiento, ambos clubes buscarán sumar puntos, una necesidad urgente para las dos escuadras, por lo que se espera un partido intenso y lleno de emoción.

El duelo de Atlas vs Pumas Femenil será transmitido completamente en vivo a través de Fox One y Tubi.

¿Cómo llegan Atlas y Pumas Femenil al partido de hoy?

Atlas Femenil llega a este compromiso con la urgencia de sumar en casa, buscando hacerse fuerte en el Estadio Jalisco y reencontrarse con su mejor versión en la Jornada 7.

Las rojinegras saben que cada punto comienza a ser clave en el torneo y apuestan por la intensidad, el orden defensivo y el apoyo de su afición para marcar diferencia ante un rival directo.

Por su parte, Pumas Femenil arriba a Guadalajara con la misión de recuperar regularidad y demostrar su competitividad fuera de casa.

Las universitarias confían en su dinámica ofensiva y en la presión alta para incomodar a Atlas y llevarse un resultado positivo que les permita escalar posiciones y ganar confianza en el Clausura.