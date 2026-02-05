Juárez FC vs América Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Juárez FC vs América Femenil Las Águilas buscan mantener el invicto en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Juárez FC y Club América Femenil juegan hoy en el Estadio Olímpico Benito Juárez con motivo de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario y dónde ver en vivo el encuentro.

El equipo dirigido por Ángel Villacampa busca salir con los tres puntos en la frontera para seguir invicto y mantener la posibilidad de quitarle el liderato general a Toluca. De otro lado, las Bravas llegan en la décima posición de la tabla general y solo una derrota en sus últimos cinco compromisos.

Previa y pronóstico Juárez FC vs América Femenil | Partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Las Bravas buscan consolidarse entre los primeros ocho lugares. Aunque vienen de caer ante Toluca, su rendimiento reciente muestra un equipo capaz de competir con intensidad, especialmente como local. América, por su parte, llega impulsado por una racha positiva que incluye goleadas y partidos controlados.

Las Águilas tienen un registro de 19 goles a favor y sólo dos en contra. Con una ofensiva letal, encabezada por Scarlett Camberos, que suma cuatro goles en lo que va del torneo del futbol mexicano femenil.

La última vez que se vieron las caras, Club América Femenil le propinó una goleada de 4-0 en el Apertura 2025.

El pronóstico se inclina hacia un dominio territorial del América, respaldado por su profundidad de plantel y su eficacia ofensiva. Juárez intentará equilibrar el partido desde el orden táctico y el empuje de su afición, apostando por un encuentro más cerrado.

¿A qué hora juegan Juárez FC vs América Femenil hoy?

El inicio está programado para las 19:06 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Juárez FC vs América Femenil?

El juego no va por TV abierta ni será gratis. Podrá seguirse en vivo en México a través de FOX One y Tubi.

Alineaciones probables Juárez FC vs América Femenil

Juárez: Emily Alvarado, Granados, López, Rodríguez, Cadena, Abud, Pérez, Mercado, Sánchez, Martin, Solórzano.

América: Sandra Paños; Karina Rodríguez, Chidinma Okeke, Kimberly Rodríguez; Gabriela García, Nancy Antonio, Jana Gutiérrez, Irene Guerrero; Angelique Montserrat Saldíva, Kiana Palacios y Scarlett Camberos.